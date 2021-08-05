Johnson & Johnson aşısının dağıtımına başlıyor
|05 Ağustos 2021 22:28
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, Afrika Aşı Edinme Vakfının (AVAT) satın aldığı aşıların, Afrika Birliği üye ülkelerine aylık gönderimlerinin bugün başladığını duyurdu.
Vakfın 28 Mart'ta tek dozluk Johnson & Johnson aşıları için 180 milyonu opsiyonlu, toplam 400 milyon doz aşı için anlaşma yaptığı hatırlatıldı.
İlk sevkiyatın bugün çok sayıda üye ülkeye varacağı ve bu ay toplam 6,4 milyon doz aşının ulaşacağı belirtilen açıklamada, aralık sonuna kadar 50 milyon doz aşının gönderilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
Açıklamada, aşıların kısmi olarak Johnson & Johnson'ın Güney Afrika'daki tesisinde üretildiğine de işaret edildi.
Aşıların çoğunluğunu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) vasıtasıyla elde eden Afrika ülkelerine bugüne dek 103,5 milyon doz aşı ulaştı.
Kıtada vaka sayısı 6,9 milyonu geçerken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174 bini aştı.
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