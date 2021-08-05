1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Johnson & Johnson aşısının dağıtımına başlıyor

Afrika Birliği, ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson'dan sipariş verdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının dağıtımına başlıyor.
05 Ağustos 2021 22:28
+Aa- Yazdır
Johnson & Johnson aşısının dağıtımına başlıyor

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, Afrika Aşı Edinme Vakfının (AVAT) satın aldığı aşıların, Afrika Birliği üye ülkelerine aylık gönderimlerinin bugün başladığını duyurdu.

Vakfın 28 Mart'ta tek dozluk Johnson & Johnson aşıları için 180 milyonu opsiyonlu, toplam 400 milyon doz aşı için anlaşma yaptığı hatırlatıldı.

İlk sevkiyatın bugün çok sayıda üye ülkeye varacağı ve bu ay toplam 6,4 milyon doz aşının ulaşacağı belirtilen açıklamada, aralık sonuna kadar 50 milyon doz aşının gönderilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, aşıların kısmi olarak Johnson & Johnson'ın Güney Afrika'daki tesisinde üretildiğine de işaret edildi.

Aşıların çoğunluğunu Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) vasıtasıyla elde eden Afrika ülkelerine bugüne dek 103,5 milyon doz aşı ulaştı.

Kıtada vaka sayısı 6,9 milyonu geçerken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174 bini aştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yunanistan'da orman yangınlarına ordu müdahale edecek
05 Ağustos 2021 15:36		 Dera'daki direnişçiler: Türkiye garantör olsun
05 Ağustos 2021 08:06
ABD, 3. doz aşıların ertelenmesi çağrısını reddetti
04 Ağustos 2021 21:08		 Ülkeler, aşılama için vatandaşlarını para ile teşvik ediyor
03 Ağustos 2021 16:44
Türkiye'deki orman yangınlarına 6 ülkeden hava desteği geldi
03 Ağustos 2021 14:40		 Azerbaycan'da, milletvekili polis memurunu darbedince dokunulmazlığı kaldırıldı
03 Ağustos 2021 13:01
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 180 milyonu geçti
03 Ağustos 2021 10:12		 İspanya'dan Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağı desteği
02 Ağustos 2021 18:06
Türkiye'nin yanı sıra onlarca ülkede ormanlar yanıyor
02 Ağustos 2021 17:32		 Biontech ve Moderna, Avrupa Birliği için aşı fiyatlarını artırdı
01 Ağustos 2021 16:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:30 - 'Susuzluğun birçok hastalığa neden olduğu' uyarısı22:28 - Johnson & Johnson aşısının dağıtımına başlıyor22:28 - Güvenlik soruşturmasında 7'e karşı 8 oyla olumsuz karar22:22 - Beşiktaş'tan UEFA gelirleriyle ilgili açıklama22:20 - İşçide Delta varyantı tespit edildi, atölyede üretim durdu22:18 - Orman Müdürü: İki gündür yemediğim küfür kalmadı
22:11 - FETÖ'den gözaltına alınan 3 kadın ev hapsine çarptırıldı22:11 - Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı21:20 - Ankara'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı21:16 - 48 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı21:13 - Babasını toprağa verdi, orman yangını için Marmaris'e koştu21:06 - Bakan Soylu: Termik santralde radyoaktif sızıntı yok
21:03 - Bakan Koca'dan aşı için 'Fikri Mülkiyet' çağrısı21:01 - Barcelona, Lionel Messi ile yollarını ayırdı20:59 - Dev 'ateş kuşları'nın yoğun mesaisi20:43 - Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü'nün acı günü20:42 - Hastane otoparkında baba ve oğlunu silahla vurup kaçtılar
20:39 - Çavuşoğlu: Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakan'ın kız kardeşi Daire Başkanı olarak atandı
7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim
Katilin eski kız arkadaşı, konuştu: Bana da jiletle işkence yaptı
Aşı olmayana yaptırım olacak mı? Bakan Koca cevapladı
Şehirler arası otobüse dolmuş formülü
Esra Hankulu'nun ölümünden şüpheli Ümitcan Uygun adliyede
Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin telsiz anonsu ağlattı
'HelpTurkey' paylaşımlarına soruşturma
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
YAŞ kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zamanı yetiştirememek 2
kafa dağıtmak 3
google translate 1
rus yangın ucaklarının ilginç mudahalesi 2
kolay gözüküp zor olan şeyler 2
gravisible 1
baban da mı aşçıydı sorusu 3
Kemerköy Termik Santrali 3
hatuniye 1
yaymak 2
SON İLANLAR
Mardin Artuklu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kafkas Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Balıkesir Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 51 Öğrenci Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam