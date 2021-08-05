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Güvenlik soruşturmasında 7'e karşı 8 oyla olumsuz karar

Anayasa Mahkemesi 2016/1 KPSS yerleştirmelerinde EÜAŞ'a atanan bir kişinin güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına dair başvurusuna ilişkin olarak, 7'e karşı 8 oyla başvurucu aleyhine, idare lehine karar verdi.
05 Ağustos 2021 22:28
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Güvenlik soruşturmasında 7'e karşı 8 oyla olumsuz karar

Bir aday 2016/1 KPSS tercihlerinde EÜAŞ Diyarbakır Karakaya HES İşletme Müdürlüğüne sözleşmeli personel olarak atanmıştır. Ancak yapılan güvenlik soruşturmasında başvurucunun KÜRDİ-DER adlı bir derneğin açılışına katıldığı, dernekte öğretmenlik yaptığı ve derneğe öğrenci alınması için faaliyette bulunduğu, ayrıca babasının terör örgütüne üye olma suçundan ceza aldığı ve yine babasıyla ilgili basit yaralamaya dayanan bir davanın devam ettiği gerekçesiyle, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandırılmış ve adayın ataması yapılmamıştır.

Açılan davada; idare mahkemesi davayı reddetmiş, Danıştay da kararı bu kararı onamıştır.

Anayasa Mahkemesine intikal eden olayda, mahkeme heyeti 7'e karşı 8 oyla başvuru aleyhine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi, başvurucunun terör örgütüyle ilgili bir dernekte ilişkili olmasından dolayı güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılmasının, adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelmeyeceğini belirtmiştir. Mahkemenin karar gerekçesinde, başvurucunun babasından dolayı suçlanamayacağı ancak derece mahkemelerinin de babayla ilgili bir değerlendirme yapmadığını belirtmiştir.

Üyelerden Hicabi Dursun, Celal Mümtaz Akıncı ve Yusuf Şevki Hakyemez birlikte muhalefet şerhi yazarken, Emin Kuz, Engin Yıldırım, Hasan Tahsin Gökcan, başkan Zühtü Arslan ayrı ayrı muhalefet şerhi yazmışlardır

Karara muhalif kalan üyeler; başvurucunun dernekle organik ilişkisi olmadığına dair beyanının dikkate alınmadığını, mahkemelerin idare beyanıyla hareket ettiğini, soyut bilgi notuna göre değerlendirmeler yaparak karar verdiklerini belirtmiştir.

Anayasa Mahkemesinin 5 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararı için tıklayınız.

Karar ne anlama geliyor?

Bu karar, 2016 yılında getirilen güvenlik soruşturması düzenlemesinin yürürlükte olduğu dönemde, kişinin terör örgütüyle ilişkisinde, şahsına dair istihbarat bilgilerinden dolayı güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılması halinde, Anayasa Mahkemesinin, idarelerin işlemini haklı bulan mahkeme kararını bozmayacağı anlamına gelmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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