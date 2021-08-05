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Tren ters makasa girdi, yolcular tahliye edildi

Mersin'de yolcu treni makas hatası nedeniyle yanlış raya girdi. Bunun üzerine trendeki yolcular tahliye edildi.
05 Ağustos 2021 22:49
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Tren ters makasa girdi, yolcular tahliye edildi

Kayseri-Adana seferini yapan Erciyes Ekspresi, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki gara yaklaştığı sırada makas hatası nedeniyle yanlış raya girdi.

Yolcular dahliye edildi

Durumu fark eden görevliler, hızlı bir şekilde 4 vagondaki yolcuları tedbir amaçlı tahliye etti.

Yaklaşık 300 yolcu trenden tahliye edildikten sonra farklı bir trenle seyahatlerine devam etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Memurlar.Net
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