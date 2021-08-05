KKTC'de Türkiye'ye yardım kampanyası başlatıldı
|05 Ağustos 2021 22:52
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Sanayi Odası, İnşaat Müteahhitleri Birliği, Otelciler Birliği ile Esnaf ve Zanaatkarlar Odasının katkılarıyla düzenlenen kampanya kapsamında, Kıbrıs Türk halkına, Türkiye'de orman yangınlarına karşı yürütülen mücadeleye destek olunması çağrısı yapıldı.
"İNANCIN KAYNAKLARINDAN BİRİ TÜRK HALKININ YARDIMSEVERLİĞİNE OLAN GÜVENİMİZDİR"
Oda ve birlikler tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına karşı verilen zorlu mücadelede yaşanan can kayıpları ve binlerce insanın konutları ile yaşam olanaklarını kaybetmesi acımızı derinleştiriyor, üzüntümüzü daha da artırıyor. Kaybedilen canlar geri gelmez ama Türkiye'nin bütün diğer kayıpları telafi edeceğine, yurttaşlarının yaşam koşullarını iyileştirmek yolunda kararlı ve büyük adımlarla ilerleyeceğine inancımız tamdır. Bu inancın kaynaklarından biri de Türk halkının yardımseverliğine olan güvenimizdir." ifadeleri yer aldı.
"KIBRIS TÜRK HALKI DESTEĞİNİ VERECEK"
"Tarihinin her döneminde Türkiye'nin desteğini yanında hissetmiş ve bulmuş olan Kıbrıs Türk halkı, bu acı gününde Türkiye'nin yanında olacak, desteğini verecek, dayanışmasını ve duygudaşlığını mutlaka ifade edecektir." ifadesi kullanılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin, açıklamalarıyla bu dayanışmayı ortaya koyduğu vurgulandı.
"ŞİMDİ SIRA BİZDEDİR"
Açıklamada, "Şimdi sıra bizdedir. Halkımızın desteği ile büyüyeceğine inandığımız bu kampanyada toplanacak bağışlar ile konutlarını yitirmiş olan yangınzedelere toplanacak bağışla konutlar inşa ederek yaşamlarına bir nebze de olsa destekte bulunmayı hedefliyoruz. Şimdi dayanışma zamanıdır. Şimdi Türkiye'nin yanında olduğumuzu gösterme zamanıdır. Haydi dayanışmaya" değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada kampanyaya destek olmak isteyenler için şu banka hesap bilgileri de paylaşıldı:
"Türkiye İş Bankası Hesap Numarası: 6801-291620
IBAN: TR84 0006 4000 0016 8010 2916 20
Limasol Türk Kooperatif Bankası Hesap Numarası: 200-193-428
IBAN: CT031 2302 9100 0000 0020 0193 428"
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