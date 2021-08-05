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CHP'li Başkan Esed destekçisi şarkıcıya konser verdirdi

Hatay'a bağlı Samandağ ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, Suriye'de binlerce masum sivili katleden Beşşar Esed'in destekçilerinden şarkıcı Ali Deek ile Türkiye'de bir araya geldi. Rejim yanlısı şarkıcı kentte konser verirken, orman yangınlarıyla mücadele edilen dönemde yapılan eğlence ve atılan sloganlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
05 Ağustos 2021 22:57
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CHP'li Başkan Esed destekçisi şarkıcıya konser verdirdi

Samandağ Belediye Başkanı CHP'li Refik Eryılmaz, Twitter hesabından geride kalan gün yaptığı paylaşımla, şarkıcı Ali Deek'i Hatay'da ağırladığını açıkladı.

Eryılmaz, Suriye'de binlerce masum sivili katleden Beşşar Esed'in en sıkı destekçilerinden biri olan Deek için, "Sanatıyla ve Suriye halkına karşı gerçekleşen emperyal saldırılara karşı dimdik duruşuyla tanıdığımız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan, Esed'i öven sloganlar attılar

Rejim yanlısı şarkıcının kentte bir de konser verdiği ortaya çıktı. Samandağ'da düzenlenen organizasyona ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Deek'in Esed'i öven sloganlar attığı görüldü.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, skandal eğlencede Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı sloganlar da atıldı. CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir de eğlencede yer aldı.
Yeni Şafak
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