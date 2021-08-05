CHP'li Başkan Esed destekçisi şarkıcıya konser verdirdi
|05 Ağustos 2021 22:57
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Samandağ Belediye Başkanı CHP'li Refik Eryılmaz, Twitter hesabından geride kalan gün yaptığı paylaşımla, şarkıcı Ali Deek'i Hatay'da ağırladığını açıkladı.
Eryılmaz, Suriye'de binlerce masum sivili katleden Beşşar Esed'in en sıkı destekçilerinden biri olan Deek için, "Sanatıyla ve Suriye halkına karşı gerçekleşen emperyal saldırılara karşı dimdik duruşuyla tanıdığımız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan, Esed'i öven sloganlar attılar
Rejim yanlısı şarkıcının kentte bir de konser verdiği ortaya çıktı. Samandağ'da düzenlenen organizasyona ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Deek'in Esed'i öven sloganlar attığı görüldü.
Yerel basında yer alan bilgilere göre, skandal eğlencede Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı sloganlar da atıldı. CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir de eğlencede yer aldı.
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