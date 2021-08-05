Isparta'da gece görüşlü helikopterler yangına müdahale ediyor

ÜNİVERSİTEDEKİ TACİZ SKANDALI YÖNETMELİĞE TAKILDI! Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2017/2221 E. , 2020/1527 K. Nolu Kararı ile disiplin cezalarının yönetmelikte düzenlenmesi uygun olmaz diyerek ....Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapan davacının, kız öğrencilere cinsel tacizde bulunması, öğrencilere kitap satması, kendi bölümündeki öğretim üyelerine ve öğrencilere hakaret etmesi ve onları aşağılaması nedeniyle soruşturma sonucuna göre verilen disiplin cezalarını iptal etti.