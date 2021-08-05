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Isparta'da gece görüşlü helikopterler yangına müdahale ediyor

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı.
05 Ağustos 2021 23:06
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Isparta'da gece görüşlü helikopterler yangına müdahale ediyor

Yangınlara müdahale için Ukrayna'dan getirilen 4 helikopterden 2'si Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

Ekipler, tabiat parkında başlayan yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcıyor.
Anadolu Ajansı
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