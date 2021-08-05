Isparta'da gece görüşlü helikopterler yangına müdahale ediyor
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı.
|05 Ağustos 2021 23:06
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ankara'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
05 Ağustos 2021 21:20
|48 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı
05 Ağustos 2021 21:16
|Dev 'ateş kuşları'nın yoğun mesaisi
05 Ağustos 2021 20:59
|Sağlık personeli yangından etkilenenleri yalnız bırakmıyor
05 Ağustos 2021 18:28
|Yunanistan 18 ay sonra Türk vatandaşlarına kapıları açtı
05 Ağustos 2021 18:26
|Yerli aşı Turkovac için e-Nabız'dan da gönüllü olunabiliyor
05 Ağustos 2021 18:14
|Merkez Bankası'ndan IBAN sistemine yeni düzenleme
05 Ağustos 2021 17:10
|Bakan Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde incelemelerde bulundu
05 Ağustos 2021 15:53
|Sel ve heyelandan etkilenen vergi mükellefleri için 'mücbir sebep hali' ilan edildi
05 Ağustos 2021 15:18
|Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yurt dışı teşkilatı kuruyor
05 Ağustos 2021 15:17