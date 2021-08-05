1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MSB: PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı

"Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu"
05 Ağustos 2021 23:24
+Aa- Yazdır
MSB: PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı füzeli saldırılarının ardından, belirlenen terör hedeflerinin, obüs, top ve havan atışlarıyla vurulduğunu bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesinde konteyner taşıyan sivil vinci tanksavar füzesiyle hedef aldığı, vince yardıma giden ambulansın da aynı şekilde vurulmasıyla 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
6 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
06 Ağustos 2021 00:01		 Fuat Oktay'dan Aytun Çıray'a: Zahmet edip baksaydı görürdü
05 Ağustos 2021 23:27
Meral Akşener: Sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlıştır
05 Ağustos 2021 23:11		 CHP'li Başkan Esed destekçisi şarkıcıya konser verdirdi
05 Ağustos 2021 22:57
KKTC'de Türkiye'ye yardım kampanyası başlatıldı
05 Ağustos 2021 22:52		 Orman Müdürü: İki gündür yemediğim küfür kalmadı
05 Ağustos 2021 22:18
Bakan Soylu: Termik santralde radyoaktif sızıntı yok
05 Ağustos 2021 21:06		 Bakan Koca'dan aşı için 'Fikri Mülkiyet' çağrısı
05 Ağustos 2021 21:03
Çavuşoğlu: Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz
05 Ağustos 2021 20:39		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
05 Ağustos 2021 19:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Yargıtay kararları ışığında araştırma görevlilerinin mecburi hizmet süreçleri gözden geçirilmeli!00:01 - 6 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:54 - Suriye Arama Kurtarma ekibi de çalışmalara katkı sağlıyor23:50 - Orman işçisi ile gönüllü vatandaşın örnek yardımlaşması23:33 - Yangın söndürüldü: Mehmetçik marş eşliğinde kışlaya döndü23:27 - Fuat Oktay'dan Aytun Çıray'a: Zahmet edip baksaydı görürdü
23:24 - MSB: PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı23:11 - Meral Akşener: Sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlıştır23:06 - Isparta'da gece görüşlü helikopterler yangına müdahale ediyor23:00 - Konya'da aile katliamı yapmıştı: Katil zanlısı tutuklandı22:57 - CHP'li Başkan Esed destekçisi şarkıcıya konser verdirdi22:52 - KKTC'de Türkiye'ye yardım kampanyası başlatıldı
22:49 - Tren ters makasa girdi, yolcular tahliye edildi22:30 - 'Susuzluğun birçok hastalığa neden olduğu' uyarısı22:28 - Johnson & Johnson aşısının dağıtımına başlıyor22:28 - Güvenlik soruşturmasında 7'ye karşı 8 oyla olumsuz karar22:22 - Beşiktaş'tan UEFA gelirleriyle ilgili açıklama
22:20 - İşçide Delta varyantı tespit edildi, atölyede üretim durdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay kararları ışığında araştırma görevlilerinin mecburi hizmet süreçleri gözden geçirilmeli!
6 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünyadan uzak 5
telefon 2
ölüm sonrası 2
yoğurt mayalamak 5
eskişehir akrebi 3
asansör 2
altına imza atmak 4
rus yangın ucaklarının ilginç mudahalesi 2
Kemerköy Termik Santrali 3
gamsız hayat 1
SON İLANLAR
Mardin Artuklu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kafkas Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Balıkesir Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 51 Öğrenci Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam