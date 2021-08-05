MSB: PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı
|05 Ağustos 2021 23:24
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı füzeli saldırılarının ardından, belirlenen terör hedeflerinin, obüs, top ve havan atışlarıyla vurulduğunu bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesinde konteyner taşıyan sivil vinci tanksavar füzesiyle hedef aldığı, vince yardıma giden ambulansın da aynı şekilde vurulmasıyla 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|6 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
06 Ağustos 2021 00:01
|Fuat Oktay'dan Aytun Çıray'a: Zahmet edip baksaydı görürdü
05 Ağustos 2021 23:27
|Meral Akşener: Sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlıştır
05 Ağustos 2021 23:11
|CHP'li Başkan Esed destekçisi şarkıcıya konser verdirdi
05 Ağustos 2021 22:57
|KKTC'de Türkiye'ye yardım kampanyası başlatıldı
05 Ağustos 2021 22:52
|Orman Müdürü: İki gündür yemediğim küfür kalmadı
05 Ağustos 2021 22:18
|Bakan Soylu: Termik santralde radyoaktif sızıntı yok
05 Ağustos 2021 21:06
|Bakan Koca'dan aşı için 'Fikri Mülkiyet' çağrısı
05 Ağustos 2021 21:03
|Çavuşoğlu: Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz
05 Ağustos 2021 20:39
|Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
05 Ağustos 2021 19:36