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Orman işçisi ile gönüllü vatandaşın örnek yardımlaşması

Antalya'da orman yangınına müdahale ederken yaralanınca bile çalışmaya devam etmek isteyen kişinin yarasını, alevleri söndürmesine yardımcı olmaya çalıştığı orman işçisi sardı.
05 Ağustos 2021 23:50
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Orman işçisi ile gönüllü vatandaşın örnek yardımlaşması

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'dan bu yana devam eden orman yangınına havadan helikopterlerin yanı sıra karadan da arazöz ve itfaiye ekipleriyle etkin bir mücadele yürütülüyor.

Arazöz ve itfaiye ekiplerinin bu süreçteki en büyük yardımcısı ise bölge sakinleri oluyor.

Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine soğuk su ve yiyecek götürmenin yanı sıra itfaiye hortumlarını, bütün ağır araç ve gereçlerini taşıyor.

Ellerine aldıkları tırmık, orak, ağaç motorları ile alevlerle mücadele eden vatandaşlar, zaman zaman yaralanıyor.

Kızıldağ mevkisinde çıkan yangına müdahale eden bölge halkından İsmail Cirit, düşerek yaralandı.

Ayağından yaralanan ve vücudunda hafif yanıklar olan Cirit'e ilk müdahaleyi söndürme çalışmalarına yardım ettiği orman işçisi Osman Yılmaz yaptı.

Cirit'in karayolu kenarında orman işçisi tarafından yaralarının sarıldığı anlar, dayanışmanın eni iyi örneklerinden biri oldu.

Yaralı halde bile çalışmak isteyen Cirit, Yılmaz ve beraberindekiler tarafından zorla ikna edilerek alandan uzaklaştırıldı.

"Orman için gece gündüz canımı veririm"

Cirit, AA muhabirine, 5 gündür ekiplerle omuz omuza yangını söndürmek için çalıştığını söyledi.

Yangının karayolunun karşısına geçmemesi için mücadele ettiğini aktaran Cirit, şunları kaydetti:

"Alevler karayolunun karşısına sıçradı. Bu yangının daha da büyüyeceği anlamına geliyordu. Bütün gücümle orman işçileriyle beraber koşup müdahale ettik. O sırada düşünce yaralandım. Orman işçisi kardeşim sağ olsun yaralarımı sardı. Allah razı olsun. Biz biriz, beraberiz. Gerekirse bacağımı veririm ama her zaman orman yangınına müdahale ederim. Bu resmen 15 Temmuz gibi bir şey. Her zaman göreve hazırım. Burası bizim memleketimiz. Orman için gece gündüz canımı veririm."

"15 Temmuz gibi topyekun büyük bir mücadele veriyoruz"

Yılmaz ise yangını söndürmek için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Yangını söndürmeye çalışıyoruz, yaralananların elinden tutup güvenli yere çıkartıyoruz. Tabiri caizse 15 Temmuz gibi topyekun büyük bir mücadele veriyoruz. İnşallah kazanacağız. Vatandaşlara da bize yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Birlikte söndüreceğiz inşallah." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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