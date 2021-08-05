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Suriye Arama Kurtarma ekibi de çalışmalara katkı sağlıyor

40 kişilik ekip, Gündoğmuş ilçesinde söndürme, tahliye ve soğutma çalışmalarına katkı sağlıyor
05 Ağustos 2021 23:54
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Suriye Arama Kurtarma ekibi de çalışmalara katkı sağlıyor

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınıyla mücadeleye Suriye Arama Kurtarma (SAK) ekibi de katkı sağlıyor.

Türkiye'de ve Suriye'nin kuzeyinde gönüllülerden oluşan SAK ekipleri, sekiz aylık arama kurtarma eğitimlerini tamamladı. Daha önce farklı bölgelerde de görev yapan ekipten 5'i kadın 40 kişi, Gündoğmuş ilçesindeki çalışmalara katıldı.

Ekiptekilerden Muhammed Kör Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgesinde görev yaptıklarını söyledi.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarından afet, arama kurtarma konusunda eğitim aldıklarını anlatan Muhammed, "Afet durumlarında görev yapıyoruz. Türkiye'de orman yangınları olduğunu duyunca orada duramadık, özel izinlerle buraya geldik. Soydaşlarımıza yardımcı olmak için buradayız." diye konuştu.

Ekip başkanı Muhammed Gözübüyük ise SAK'ın, Suriye'nin Arabı, Kürdü, Türkmeni, Çerkeziyle gençlerden oluştuğunu belirtti.

Suriye sahasında patlama, afet olduğunda ilk yardım için kurulduklarını belirten Gözübüyük, 40 kişilik bir ekip olarak geldiklerini anlattı.

Türkiye ile gönül bağları olduğunu vurgulayan Gözübüyük, "Halkımızın yaralarına merhem olmaya geldik. Yangın söndürme çalışması yapıyoruz, itfaiye ekiplerine yardım ediyorum. Karınca misali gücümüzün yettiği her yere koşmaya çalışıyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelen ve SAK ekipleriyle aynı mahallede çalışma yapan Çağrı Turhan ise hava yolu şirketinde pilot olduğunu, üç gündür Gündoğmuş'ta çalışma yaptıklarını anlattı.

Burada gerek hava yolu şirketinden gerek başka meslek gruplarından arkadaşlarıyla çalışma yaptıklarını ifade eden Turhan, "Bugün Suriyelilerle çalışmaya başladık, onlar da bize destek oluyorlar. İnsan gücüne ihtiyaç var. İtfaiye ekiplerine destek oluyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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