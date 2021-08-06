1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

6 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

6 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
06 Ağustos 2021 00:01
+Aa- Yazdır
6 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörü ve Marmaris Ticaret Odası ile Deniz Ticaret Odasının temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Marmaris/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı temmuz ayı nakit gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip edilecek.

(Tunus)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Menteşe Şeyh Camisi'nde cuma namazı kıldıracak ve hutbe okuyacak.

(Muğla/13.18)

2- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/04.24-14.50)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan atletizmde 20 kilometre yürüyüş finalinde Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Evin Demir, cirit atma finalinde Eda Tuğsuz, güreşte kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan, serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, karatede erkekler katada Ali Sofuoğlu, kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, modern pentatlonda İlke Özyüksel mücadele verecek.

(Tokyo/04.00-16.00)

3- Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Medipol Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, Başakşehir Tesisleri'nde; Beşiktaş ile Adana Demirspor, Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Adana/21.00)
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fuat Oktay'dan Aytun Çıray'a: Zahmet edip baksaydı görürdü
05 Ağustos 2021 23:27		 MSB: PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı
05 Ağustos 2021 23:24
Meral Akşener: Sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlıştır
05 Ağustos 2021 23:11		 CHP'li Başkan Esed destekçisi şarkıcıya konser verdirdi
05 Ağustos 2021 22:57
KKTC'de Türkiye'ye yardım kampanyası başlatıldı
05 Ağustos 2021 22:52		 Orman Müdürü: İki gündür yemediğim küfür kalmadı
05 Ağustos 2021 22:18
Bakan Soylu: Termik santralde radyoaktif sızıntı yok
05 Ağustos 2021 21:06		 Bakan Koca'dan aşı için 'Fikri Mülkiyet' çağrısı
05 Ağustos 2021 21:03
Çavuşoğlu: Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz
05 Ağustos 2021 20:39		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
05 Ağustos 2021 19:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Yargıtay kararları ışığında araştırma görevlilerinin mecburi hizmet süreçleri gözden geçirilmeli!00:01 - 6 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları23:54 - Suriye Arama Kurtarma ekibi de çalışmalara katkı sağlıyor23:50 - Orman işçisi ile gönüllü vatandaşın örnek yardımlaşması23:33 - Yangın söndürüldü: Mehmetçik marş eşliğinde kışlaya döndü23:27 - Fuat Oktay'dan Aytun Çıray'a: Zahmet edip baksaydı görürdü
23:24 - MSB: PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı23:11 - Meral Akşener: Sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlıştır23:06 - Isparta'da gece görüşlü helikopterler yangına müdahale ediyor23:00 - Konya'da aile katliamı yapmıştı: Katil zanlısı tutuklandı22:57 - CHP'li Başkan Esed destekçisi şarkıcıya konser verdirdi22:52 - KKTC'de Türkiye'ye yardım kampanyası başlatıldı
22:49 - Tren ters makasa girdi, yolcular tahliye edildi22:30 - 'Susuzluğun birçok hastalığa neden olduğu' uyarısı22:28 - Johnson & Johnson aşısının dağıtımına başlıyor22:28 - Güvenlik soruşturmasında 7'ye karşı 8 oyla olumsuz karar22:22 - Beşiktaş'tan UEFA gelirleriyle ilgili açıklama
22:20 - İşçide Delta varyantı tespit edildi, atölyede üretim durdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay kararları ışığında araştırma görevlilerinin mecburi hizmet süreçleri gözden geçirilmeli!
6 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bostan korkuluğu 3
aşı deneyimleri 2
bilet almadan büyük ikramiye beklemek 3
diken gibi batmak 2
okullar açılacak mı 4
el lezzeti 4
avucunun içi gibi bilmek 2
plastik kapak toplama 1
Domates 3
baban da mı aşçıydı sorusu 3
SON İLANLAR
Mardin Artuklu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kafkas Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bakırçay Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bartın Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Balıkesir Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 51 Öğrenci Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam