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Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.

Ziya Selçuk'un görevden af talebi kabul edildi. Yerine Bakan yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Milli Eğitim Bakan yardımcılıklarına ise Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ile akademisyen Prof. Dr. Petek Aşkar atandı.
06 Ağustos 2021 01:42
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Geçen haftadan bu yana istifa ettiği belirtilen Ziya Selçuk'la ilgili iddialar doğrulandı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un görevden af talebi kabul edildi. Yerine Bakan yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer atandı

Prof. Dr. Mahmut Özer daha önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, 2017 yılında da ÖSYM Başkanlığı yapmıştı. Hem ÖSYM başkanlığı hem de Milli Eğitim Bakanlığı döneminde sorun çözen idari uygulamalarıyla öne çıkmıştı.

Milli Eğitim Bakan yardımcılıklarına ise Prof. Dr. Petek Aşkar, Dr. Sadri Şensoy ve Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili atandı.

Mahmut Özer kimdir?

5 Mayıs 1970 yılında Tokat'ta doğan Mahmut ÖZER, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden (1992) mezun olmuştur.
1992-1994 yılları arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak görev yapmıştır.
Yüksek Lisans ve Doktorasını Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında sırasıyla 1996 ve 2001 yıllarında tamamlamıştır.
1994-2002 yılları arasında Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Öğretim Görevlisi, 2002-2010 yıları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

28 Kasım 2010-4 Ekim 2017 tarihleri arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olan Özer, 1 Ağustos 2015-1 Ağustos 2016 tarihleri arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı yapmıştır.
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Genel Kurul Üyeliği görevlerini de yürüten Özer, 4 Ekim 2017 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı görevine atanmıştır.
Halen İslam Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Birliği (AQAAIW) Başkanı olan Özer, 8 Ağustos 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanmıştır.
Memurlar.Net
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