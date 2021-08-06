13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı

6 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Milli Eğitim Bakanlığına Bakan yardımcısı Mahmut Özer atandı. İşte Resmi Gazetede yayımlanan kararlar

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya SELÇUK'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut ÖZER Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106 ncı maddeleri gereğince atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Ahmet Emre BİLGİLİ atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Petek AŞKAR atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dr. Sadri ŞENSOY atanmıştır.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan I.Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sinan TAŞ atanmıştır.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. Kübra GÜRAN YİĞİTBAŞI atanmıştır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fuat UZUN atanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Alaettin KANDEMİR, Onur ŞATIROĞLU, Onur ÖZAVCI, Ahmet ÇELİKDİN, Sebiha ÇETİN, Özgür KABAYEL, Ferhat AYDIN, Burcu GÜNDOĞDU, Hakan ÖZMEN, Sevda SOYSAL, Cemal Alpaslan ÖZCAN, Göksel YOLCU, Yusuf Kenan KARAARSLAN, İbrahim YILMAZ, Ertan ÖRS ve Adnan DOĞAN atanmıştır.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan;

- VI. Bölge Müdürlüğüne Funda AYDIN SEYMEN,

- XXI. Bölge Müdürlüğüne Hamdi ERŞEN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mustafa SEVER görevden alınmış ve bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına Fatih DUMANLI atanmıştır.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Umut Serhat İDMAN, Abdullah YÜKSEL ve Nurettin KAYA atanmıştır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 700 üncü maddesi gereğince Aslan YILDIZ atanmıştır.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları Kadir KAVAK ve Sadık KAPAN 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet ŞİMŞEK atanmıştır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Mehmet DAĞLI, Ülkü EVREN, Başak GÜVEN, Kemal EREN, Ali SÖĞÜTDELEN, Kadir CAMCI, Muhammet Alper KOYUNCU, Nihal MARAKOĞLU ve Bülent KAMALI atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Bekir Gürkan ÖZGÜN, Sezai YÜCEL, Gülseren KORKMAZ, Yusuf ÇOLAK, Zehra AKPINAR, Murat ARAL, Üzeyir YÜREKLİ, Tarık COŞKUN, Tahsin Erman ÇAĞDAŞ, Korhan TURGUTLU, İbrahim KARADURAK, Gazi UZUN, Güngör ARABACI ve Gökhan KARA atanmıştır.

TİCARET BAKANLIĞI

Ticaret Bakanlığında açık bulunan;

- Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman OCAK,

- Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat KINIK,

- Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Akif ERTEKİN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANLIĞI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı;

- V. Bölge Müdürü Ecvet DOĞAN,

- VII. Bölge Müdürü Nihal Seyyit MİÇİLLİOĞLU,

- X. Bölge Müdürü Cevahir DİLAVER,

görevden alınmış,

- V. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif CENGİZ,

- VI. Bölge Müdürlüğüne Serhan ÖZKANLI,

- VII. Bölge Müdürlüğüne Ömer ALKIŞ,

- IX. Bölge Müdürlüğüne Gültekin YÜRÜMEZ,

atanmıştır.