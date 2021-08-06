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MEB'de, 2 bakan yardımcısının görevi devam ediyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığında bakan ve bakan yardımcısı atamaları yapılırken, halen çalışmakta olan bakan yardımcıları Mustafa Safran ve Reha Denemeç'le ilgili bir karar Resmi Gazetede yayımlandı. Ancak Bakanlıkta bakan yardımcısı sayısı beşe ulaştığı için 2 bakan yardımcısının bir süre sonra görevden alınması sürpriz olmayacaktır.
06 Ağustos 2021 02:31
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MEB'de, 2 bakan yardımcısının görevi devam ediyor mu?

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan karar ile Bakan yardımcısı olarak görev yapan Prof Dr Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığına atandı. Bakanlıkta Genel Müdür olarak görev yapan Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy ile akademisyen Prof. Dr. Petek Aşkar ise Bakan yardımcısı olarak atandı.

Halen Bakan yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Safran ile Reha Denemeç'le ilgili bir karar Resmi Gazetede yer almadı. Bu iki ismin görevine devam etmesi halinde MEB'de 5 bakan yardımcısı olacaktır. Hiçbir Bakanlıkta 5 bakan yardımcısı bulunmamaktadır. Bu nedenle bu iki İsimle ilgili bir kararın kısa bir süre içinde Resmi Gazetede yayımlanması sürpriz olmayacaktır.

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