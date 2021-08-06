Üniversite sorunlu üç akademik kadroyu iptal etti!
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, memurlar.net'te yer alan haber sonrasında, akademik ilanındaki sorunlu üç kadroyu iptal etti!
|06 Ağustos 2021 10:02
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3 Ağustos 2021 tarihli yazıda, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin akademik personel alım ilanında, bölümde 1 Endüstri Mühendisi, 1 Kimya ve 1 Kamu Yönetimi alanında üç öğretim görevlisinin görev yapmasına rağmen son ilanda bir kez daha İş Sağlığı ve Güvenliği mezunlarına yer verilmeden Kamu Yönetimi lisans mezunları arasından öğretim görevlisi alındığını, buna ilave olarak iki kadronun daha mevzuat açısından sorunlu olduğu gündeme taşınmıştı.
Üniversite yönetimi değerlendirmelerimizden sonra aldığı kararla 6 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de üç kadroyla ilgili iptal ilanını yayımlatmıştır.
İŞTE İPTAL İLANI
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