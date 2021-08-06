Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu
|06 Ağustos 2021 02:54
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Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan Genelge ile Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu ve üyeleri belirlendi.
GENELGE
Cumhurbaşkanlığından:
Konu: Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu
GENELGE
2021/17
20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/7 sayılı
Genelge ile kurulan "Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu", Tarım ve Orman Bakanının
veya görevlendireceği Bakan Yardımcısının başkanlığında; Çevre ve Şehircilik,
Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Sağlık, Sanayi
ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili Bakan Yardımcıları
veya görevlendirecekleri ilgili birimlerin Genel Müdürleri, Strateji ve Bütçe
Başkanı veya görevlendireceği ilgili birimlerin Genel Müdürleri, Afet ve Acil
Dumm Yönetimi Başkanı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü,
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü, Tarım Reformu Genel Müdürü, Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü,
Bitkisel Üretim Genel Müdürü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü, Avmpa
Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Orman
Genel Müdürü, Meteoroloji Genel Müdürü, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı, İLBANK
A.Ş. Genel Müdürü ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterinden oluşacak
şekilde yeniden teşekkül ettirilmiştir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
5 Ağustos 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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