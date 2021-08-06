Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan Genelge ile Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu ve üyeleri belirlendi.

GENELGE

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu

GENELGE

2021/17



20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/7 sayılı Genelge ile kurulan "Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu", Tarım ve Orman Bakanının veya görevlendireceği Bakan Yardımcısının başkanlığında; Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Kültür ve Turizm, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ilgili Bakan Yardımcıları veya görevlendirecekleri ilgili birimlerin Genel Müdürleri, Strateji ve Bütçe Başkanı veya görevlendireceği ilgili birimlerin Genel Müdürleri, Afet ve Acil Dumm Yönetimi Başkanı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü, Tarım Reformu Genel Müdürü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü, Bitkisel Üretim Genel Müdürü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü, Avmpa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Orman Genel Müdürü, Meteoroloji Genel Müdürü, Türkiye Su Enstitüsü Başkanı, İLBANK A.Ş. Genel Müdürü ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterinden oluşacak şekilde yeniden teşekkül ettirilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

5 Ağustos 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

