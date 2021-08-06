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Görevden affını isteyen 2. bakan oldu

Ziya Selçuk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde görevden affını isteyen ikinci bakan oldu
06 Ağustos 2021 03:19
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Görevden affını isteyen 2. bakan oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi 10 Temmuz 2018'de göreve başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan kabinedeki ilk değişiklik 28 Mart 2020'de gerçekleşmiş ve Görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı.

8 Kasım 2020'de ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram'dan yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etti ve yerine Lütfi Elvan atandı.

Erdoğan kabinesinde son değişiklik ise 21 Nisan 2021'de gerçekleşmişti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alırken yerine Mehmet Muş atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da aynı gün görevden alırken bakanlık ikiye bölündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ilk kabineden görevden af yoluyla ayrılan ikinci bakan oldu.
Memurlar.Net
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