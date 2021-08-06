Orman Eski Genel Müdürü: Yangınlar planlı bir şekilde çıkarıldı

Orman yangınları 10'uncu gününe girerken yangınları söndürmek için birçok noktada mücadele devam ediyor. Farklı yerlerde aynı eş zamanlı çıkan yangınlar akıllara sabotaj ihtimalini getirirken eski Orman Genel Müdürü Abdurrahman Sağkaya, gazetemize çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yangınları terör örgütleriyle bağlantılı kundakçılarının gerçekleştirdiğini söyleyen Abdurrahman Sağkaya "Kundakçılar maşa, asıl bu işin arkasında üst akıl var" dedi. Sağkaya, şunları söyledi:

HAVA RAPORLARI İNCELENMİŞ

Orman yangınları kesinlikle bir kundaklamadır, normal bir olay değil. Ancak bu olay, 10 günlük hava tahmin raporuna bakılarak yapılmış bir kundaklama. Rüzgarın yönü ve hangi günler çok olacağı, nemin miktarı, yağmurun yağıp yağmayacağı veya sıcaklığın yüksek olacağı önceden incelenmiş. Üst akıl tüm bunları hesaplayıp bu yangınları öyle çıkardı.

BİLİNÇLİ VE PLANLI ÇIKARILDI

İstatistiklere bakıldığında son 100 yılda Türkiye'de hiç bu kadar büyük çaplı bir yangın çıkmadı. İtalya, İspanya, Yunanistan gibi Akdeniz kuşağındaki ülkelerle karşılaştırdığımızda yangın bölgelerinde Türkiye'nin bu ülkelere arasında en başarılı ülke olduğunu görürsünüz. Yanan alan olarak bunlardan çok daha az yanan alanımız var. Ortalama her yıl yangın oranımız 10 bin hektar. Bunu normal sayarız. Çok kurak, çok kötü hava halleri olduğunda bile son 50-60 yılda 30 bin hektarı geçmedi. Ama bu defa çok bilinçli ve planlı bir şekilde yapıldığı açıkça görünüyor ki, 100 binlerce hektarı bulmuş vaziyette.

YANGIN KARADAN SÖNDÜRÜLÜR

Orman yangınları havadan sönmez, karada söner. Havadan yapılan müdahaleler, yangınların sönmesini kolaylaştırır. Bu nedenle Orman Teşkilatımızın binin üzerinde arazörü ve 15 bin orman işçisi bulunuyor. Bunlar anında karadan orman yangınlarına müdahale ederler. Bu bakımdan Orman teşkilatı güçlü ve yeteridir. Ancak bu defaki yangınlar çok farklı.

HELİKOPTER DAHA ETKİLİ

1986 yılında yangınlarda kullanılmak üzere ilk defa biz altı adet helikopter aldık. Günlerce, aylarca 'Helikopter mi daha etkili yoksa uçak mı' diye tartıştık. Sonra, helikopterin her bakımdan uçağa nazaran çok daha etkili olduğu kararına vardık. Çünkü helikopter her yerden (göller, suni göl) su alabilir. Uçaklara göre daha çok sorti yapabilir. Uçağa nazaran üç beş kat daha hızlı hareket eder. İkincisi, helikopterle tatlı su atabiliriz ama uçakla sadece tuzlu su atabilir. Bu da yangın bittikten sonra ormanları gençleştirme, fidanlamada sıkıntılar olabilir. Bir diğer husus ise helikopterle yangının gözü dediğimiz merkeze su atmak gerektiğinde iki buçuk ton suyu o noktaya boşaltabiliriz. Uçak ile bunu da yapamazsınız. Uçak havada duramaz, gitmek zorunda. Aynı yere boşaltmanız mümkün değil. Ayrıca uçak, kendini emniyete almak için daha yüksekten uçar. Helikopterle daha aşağıdan, yangına daha yakın mesafeden su atarsınız ve havada buharlaşma daha az olur.

SELÇUK BÖKE