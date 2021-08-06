AK Partili Köse yangına karşı verdiği mücadeleyi anlattı

AK Parti MKYK üyesi ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse, memleketinde yangına karşı verdiği mücadeleyi gazetemize anlattı. Önceki gece sabaha kadar yangın söndürme çalışmalarına katıldığını söyleyen Köse "Yanan noktaları tespit edip uçak ve helikopterlere koordinat gönderiyoruz. Şu anda görebildiğimiz kadarıyla 5 ya da 6 uçak var. 8-9 helikopter var. Çok ciddi bir çalışma yürütülüyor. Yangının köye inmemiş olması bizim için avantaj oldu. Ama poyraz var ve melteme döndüğü zaman sıkıntı oluyor. Dumanlar dağa çıkıyor. O zaman müdahale etme şansımız kalmıyor" dedi.

Rüzgarın çok şiddetli olduğunu dile getiren Köse "Karadan müdahale imkanımız yok. Bu da sorun oluyor. Yangının olduğu bölüme girmek mümkün değil. Vatandaş yürüyerek çıkar oraya ama araç ve su olmadığı sürece bir anlamı olmuyor. Aracınızın girme şansı yok. Tamamen ormanlık. Havadan çok yoğun söndürme var" diye konuştu.

"KOORDİNASYONLU ÇALIŞIYORUZ"

Vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan AK Partili Köse, yaşadıklarını şöyle anlattı: Belirli yerlerde kesim yapıp yangının gelmesini önlemeye çalışıyoruz. Orman bölge genel müdürümüz, müdür yardımcımız ve şeflerimizle birlikte koordine etmeye çalışıyoruz. Dün gece burada köyün 50-60 genci toplanmıştı. Sonrasında sayı daha da arttı. Hep beraber çalışmaları yürütmeye gayret ediyoruz.

"NEM YÜKSELMEZSE YANGIN ZOR SÖNER"

Bu, doğanın gücü. Siz istediğiniz kadar müdahale edin, alevler o kadar yüksek ki. Hava şartları düzelmeden insan gücüyle bu işi bitirmek mümkün değil. Nemin yükselmesi gerekiyor. Onun dışında çok kolay değil. İşlerin iyiye gitmesi bizim moralimizi yükseltiyor. İşler iyiye giderse enerjimiz artıyor. Kızıldağ için dün geceye göre daha iyi bir tablo var. O da bizim motivasyonumuzu artırıyor.

Uzaktan konuşması çok kolay. Buraya geldiğiniz zaman helikopter ve uçakların olduğunu görürsünüz. Yangın, dağın bir sırtında. Dağın diğer tarafı köy. O kısımda duranlar, helikopterin ya da uçağın gelip gelmediğini bazen göremeyebiliyor. Ancak, yangın gözetleme kulesinden hepsini çok net görebiliyoruz. Antalya'da şu an dört noktada yangın bulunuyor. Bunların hepsine müdahale etmek gerekiyor. Birinden birini ayırma durumu yok. Kızıldağ'da yangın köy merkezine çok yakın olduğu için buraya yoğunlaştık. Toparlarız diye düşünüyorum.

EBRU KARATOSUN