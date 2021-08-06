Küresel Delta alarmı: Birçok ülkede kısıtlama gündemde

Dünya genelinde 200 milyon vaka sayısına ulaşan ve 4 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açan Kovid 19, tekrardan yükseliş eğilimine geçti. Virüsün mutasyona uğramış hali olan Delta varyantı, pek çok ülkeyi alarma geçirdi. Uzmanlar hızla yayılan virüsün genelde aşılanmamış kişilerde görüldüğünü açıkladı. ABD haftalık ortalama 100 binin üzerinde rekor vaka sayısı bildirirken, milyonlarca kişinin karantinaya alındığı Çin'de pek çok şehre giriş çıkışlar yasaklandı. Japonya'da uzmanlar Kovid-19'a karşı ülke geneli için olağanüstü hal çağrısı yaptı.

ALTI AY SONRA REKOR VAKA

Reuters'in haberine göre ABD, Çarşamba günü haftalık ortalama 100 binin üzerinde vaka sayısı bildirdi ve altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar ülkedeki vakaların çoğunluğunun aşılanmamış kişilerden oluştuğunu vurgularken, bir aydan kısa bir sürede enfeksiyona mağruz kalmış kişilerde 5 kat artış gözlemlendiğini açıkladı. Beyaz Saray'ın sağlık danışmanı ve bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci, vakaların günde 200 bine çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu. Fauci, "Aşılanmamış Amerikalıların büyük bir kısmı aşı olmaya karar vermedikçe, ülkenin sonbahara girerken başı belada olacak" dedi. Ülkede günlük vefat sayısı ise 400'e ulaştı. Delta varyantı, ABD'de bildirilen tüm yeni vakaların %83'ünü oluşturuyor.

ÇİN'DE SERT KISITLAMALAR

Kovid-19'un çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'de uzun süre sonra vakalar yeniden artışa geçti. Birçok şehirde tedbir ve kısıtlamalar yeniden uygulamaya alındı. Delta varyantı kaynaklı salgını kontrol altına almak isteyen Pekin hükümeti, seyahat kısıtlamalarını önemli ölçüde sıkılaştırdı ve 144 bölgede ulaşım yollarını kapattı. Uçuşlar iptal edildi ve bir düzineden fazla demir yolu hattı askıya alındı. Tüm eyaletlerde halka evlerinde kalmaları tavsiye edildi. Salgının ilk çıktığı dönemden sonra ilk defa 500 vaka görülen ülkede, temaslı 11 milyon kişiye test yapıldı ve karantina altına alındı.

OHAL GENİŞLETİLEBİLİR

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın devam ettiği Japonya'da uzmanlar, Kovid-19 vaka sayısının artış trendini koruması nedeniyle olağanüstü halin ülke geneline genişletilmesi çağrısında bulundu. Temsilciler Meclisi oturumunda konuşan Omi Şigeru, son bir haftada gidişatın günlük 10 bin vaka seviyelerinde seyrettiğine işaret etti. Öte yandan Japonya'da, 14 bin 207 kişi ile salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

DSÖ'DEN ÇAĞRI: 3. DOZU ERTELEYİN

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), zengin ülkelere en az Eylül ayının sonuna kadar üçüncü doz Kovid-19 aşılarının ertelenmesi çağrısında bulundu. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ikinci dozların tamamlanmasının ardından bir ara verilmesinin dünyadaki her ülkenin nüfusunun en az yüzde 10'unun aşılanmasına izin vereceğini söyledi. Ghebreyesus, "Bütün hükümetlerin halkını Delta varyantından koruma endişesini anlıyorum. Ancak küresel aşı tedarikinin çoğunu zaten nüfusunu tam olarak aşılamış ülkelerin kullanmasını kabul edemeyiz" dedi. Öte yandan ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün zengin ülkere "3. doz aşıları erteleyin" çağrısını reddettiğini duyurdu.