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Adıyaman'da arazileri kundaklayarak anız yangınlarına neden olan iki kişi yakalandı

Adıyaman'da, güzergahlarındaki yol kenarında bulunan arazileri kundaklayarak anız yangınlarına neden olan iki şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı
06 Ağustos 2021 07:12
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Adıyaman'da arazileri kundaklayarak anız yangınlarına neden olan iki kişi yakalandı

Edinilen bilgilere göre, motosiklet üzerinde bulunan iki şahsın Adıyaman merkez Sitilce mevkiinde bulunan arazileri kundaklayarak ilerlediği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından motosikletli her iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken şahısların anız yangınları ise söndürüldü.

Konuya ilgili soruşturma sürüyor.
DHA
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