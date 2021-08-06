Adıyaman'da arazileri kundaklayarak anız yangınlarına neden olan iki kişi yakalandı
Adıyaman'da, güzergahlarındaki yol kenarında bulunan arazileri kundaklayarak anız yangınlarına neden olan iki şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı
|06 Ağustos 2021 07:12
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Edinilen bilgilere göre, motosiklet üzerinde bulunan iki şahsın Adıyaman merkez Sitilce mevkiinde bulunan arazileri kundaklayarak ilerlediği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından motosikletli her iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken şahısların anız yangınları ise söndürüldü.
Konuya ilgili soruşturma sürüyor.
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