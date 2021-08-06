Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.
|06 Ağustos 2021 07:15
|+Aa- Yazdır
Gölbaşı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA da katıldı.
Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangın dün kontrol altına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Halk TV yayınına arbede: Canlı yayını bastılar
06 Ağustos 2021 08:10
|Ünlü plajda skandal yasak 'Tesettürlü almıyoruz'
06 Ağustos 2021 07:58
|Bodrum yangını! Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
06 Ağustos 2021 07:32
|Manisa'da katliam gibi kaza: Tır otobüse çarptı, 9 ölü, 30 yaralı
06 Ağustos 2021 07:17
|Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü'nün acı günü
05 Ağustos 2021 20:43
|Hastane otoparkında baba ve oğlunu silahla vurup kaçtılar
05 Ağustos 2021 20:42
|Ankara'da evini uyuşturucu serasına çevirdi
05 Ağustos 2021 17:15
|Zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 3 yaralı
05 Ağustos 2021 17:02
|Üniversite öğrencisi Samet'ten 4 gündür haber alınamıyor
05 Ağustos 2021 16:43
|Güvenlikçiler ile hasta yakınları arasında 'maske' kavgası
05 Ağustos 2021 16:22