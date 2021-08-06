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Manisa'da katliam gibi kaza: Tır otobüse çarptı, 9 ölü, 30 yaralı
Manisa'nın Soma ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
|06 Ağustos 2021 07:17
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Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.
6 yolcu kaza yerinde, 3 yolcu kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 30 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenildi.
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