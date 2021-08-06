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Bodrum yangını! Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde zeytinlik ve ormanlık alanda yangına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
|06 Ağustos 2021 07:32
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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mumcular Mahallesi'nde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin otomobilden sigara izmariti atarak yangına sebep oldukları belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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