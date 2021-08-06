Mehmet Ali Erbil isyan etti! 'Kin ve öfkeden beslenen ne çok insan varmış'

Mehmet Ali Erbil, Türkiye'yi dünya kamuoyu önünde aciz göstermek için sosyal medyada başlatılan 'Help Turkey' etiketli kampanyaya itiraz etmişti. Mehmet Ali Erbil, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" dediği için linç edildi. Mehmet Ali Erbil isyan etti: "Yemediğim küfür kalmadı. Ayıptır! Ülkemize karşı bir oyun oynanıyordu ben de bu oyuna karşı çıktım. Ülkemiz çok güçlü, böyle bir paylaşıma ihtiyacımız yok... Kinden, nefretten beslenen çok insan varmış!" Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık, bugünkü yazısında Mehmet Ali Erbil'i kaleme aldı. İşte o yazı.

Günlerdir ciğerlerimiz yanıyor... Cennet ülkemizin güzel ormanları alev alev yanarken, hayvanlarımız yangında mahsur kalırken gözyaşlarımı tutamadım. Allah bir daha Türkiye'ye böyle bir acı yaşatmasın. 7'den 70'e herkes yangınla mücadele ediyor, ağaçlarımızı, hayvanlarımızı kurtarmak için. Bu mücadelede hayatını kaybeden kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşadığımız bu süreç bize bir çok konuda da ders olmalı. Giden her ağacımız için daha fazla fidan dikmeliyiz, doğanın kıymetini daha çok bilerek, doğayla uyumlu yaşamayı ilke edinmeliyiz. Bundan başka da yolumuz yok zaten...

MEHMET ALİ ERBİL'İN İSYANI

Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde orman yangınları için 'Help Turkey' etiketiyle başlatılan kampanyaya Mehmet Ali Erbil itiraz etmişti. Sosyal medya hesabından 'Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var' diyerek tepki gösteren ünlü şovmen yine sosyal medyada eleştirilerin de hedefi olmuştu. Ben de Erbil'i hem bu itirazını hem de gelen tepkilere yorumunu sormak için aradım.

MORAL VERMEK İSTEDİM

Söylediklerim yüzünden günlerdir linç ediliyorum diyen Mehmet Ali Erbil, sözlerine şöyle devam etti:

Biraz olsun halkımıza moral vermeye çalışıyordum ama hemen sözlerimi siyasete götürdüler. Ben siyaset yapan biri değilim. Sözlerim yüzünden sosyal medyada yemediğim hakaret kalmadı. Ayıptır gerçekten. Ülkemize karşı oyun oynanıyor ben de bu oyuna karşı çıktım. Ülkemiz çok güçlü, böyle bir paylaşıma ihtiyacımız yok. Kaç tane ülkeye yardımda bulunuyoruz. 'Help Turkey' paylaşımı yapanlar bunu da görmeli. Bana yapılan böyle mesnetsiz eleştiriler karşısında şunu anladım ki, bizim ülkemizde maalesef kötülükten, kin ve öfkeden beslenen çok insan var. Ne diyeyim ki başka. Bir de şunu eklemek isterim, ekolojik durumdan dolayı tüm dünyada benzer yangınlar var.

ÇOK ZOR BİR SÜREÇ

Sadece küresel ısınma da değil bizdeki yangınların sebebi. Terör örgütünün de parmağı var, bunu da yok sayamayız. Zaten sosyal medyada örgüt bağlantısını gösteren videolar da çıktı. Çok zor bir süreç ülkemiz adına. Tam da bugünlerde birliğe, tek yürek olmaya ihtiyacımız var. Kendisine aykırı düşünenleri hedefe koymanın kimseye faydası olmaz. Bakın, ben sizinle daha önce yaptığım röportajda sağlık sistemini beğendiğimi açıkladığım için de günlerce lince maruz kalmıştım. Bazı hadsizler bana 'bu kadar çok beğeniyorsan neden yurt dışında tedavi oldun?' bile dedi. Halbuki ben hep Türkiye'de tedavi oldum. Sadece bir kere yurt dışında hastalığım nüksettiği için hastaneye gitmek zorunda kalmıştım. Bilmeden, sırf eleştirmek için konuşanlar var. Ben bu ülkenin sanatçısıyım. Yıllarca ekranlardan halkımıza moral verdim, onları eğlendirdim. Vergi rekortmeni oldum. Hastalandığımda da devletimiz bana sahip çıktı. Bundan normal de bir şey yok. Ben de bana sahip çıktığını söyleyip, teşekkür ettiğim için yine benzer kesimlerin hedefi olmuştum. Gerçekten artık yeter...

Tuba KALÇIK