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Ünlü plajda skandal yasak 'Tesettürlü almıyoruz'

İstanbul Sarıyer'de ünlü bir plajda skandal bir uygulamanın olduğu ortaya çıktı. Plajın kapısına gelen tesettürlü kadınların "Tesettürlü almıyoruz" diyerek geri çevirdiği iddia edildi. Eşiyle birlikte plaja giden Mükremin Fidan.; "Eşimin kapalı olduğunu görünce tesettürlü almıyoruz dediler. Eşim orada kendisini çok kötü hissetti. Bu zamanda bu yapılacak iş mi? İnsan ayırt etmek hiç hoş bir durum değil. Çok üzücü" dedi.
06 Ağustos 2021 07:58
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Ünlü plajda skandal yasak 'Tesettürlü almıyoruz'

Tesettür ile içeri alınmadığını söyleyen Zuhal Fidan ise; "Bu çağda kendimi çok kötü hissettim. Bu kadar ayrımcı olunması beni çok üzdü. İlk kez böyle bir durum ile karşılaştım suçlu gibi hissettim kendimi"dedi. Mağdur kişilerin SABAH'ı arayıp seslerini duyurmak istemeleri üzerine, müşteri gibi plajı arayan SABAH muhabiri de, "Maalesef tesettürlü almıyoruz" yanıtıyla karşılaştı.

Yasağın nedenini öğrenmek için ulaştığımız işletme yöneticisi, "Belli bir saatten sonra gelen misafirlerimizi yoğunluktan dolayı alamıyoruz. Bizim bu şekilde bir katı kuralımız yok. İlla ki çevirmek zorunda olduğumuz kişiler olursa onu yine işletme bünyesindeki diğer plajımıza yönlendiriyoruz" sözleriyle kendini savundu.

Sıcak havaların artması üzerine insanlar plajlara denize akın etti. Bu sayede plajlar doldu taştı. Ancak Sarıyer Kilyos'ta ünlü bir plajın skandal bir uygulamaya imza attığı ileri sürüldü. İddiaya göre plaj tesettürlü kadınları içeri almıyor, kapısına gelenleri de geri çeviriyordu. SABAH gazetesine ulaşarak plajın kapısında yaşadıkları mağduriyeti anlatan Mükremin Fidan., "Eşim ile birlikte daha önce de o taraflarda bir çok kez plaja gitmiştik. Yine oraya plaj için gittik. Ancak kapıdaki görevli arkadaşlar bize eşimin tesettüründen dolayı içeri giremeyeceğimizi söyledi.

Bunun üzerine ne yapacağımızı bilemedim. İtiraz ettim ama kurallarının böyle olduğunu söyleyip almadılar. Eşim kendisini suçlu hissetti, modu düştü bu zamanda böyle bir insan ayrımı yapmak gerçekten çok üzücü. Oradan döndüğümüzde telefonla rezervasyon istedim. O zaman da aynı cevabı verdiler. Tesettürlü almıyoruz dediler" ifadelerini kullandı. Tesettür ile içeri alınmadığını söyleyen Zuhal Fidan ise; "Bu çağda kendimi çok kötü hissettim. Bu kadar ayrımcı olunması beni çok üzdü. İlk kez böyle bir durum ile karşılaştım suçlu gibi hissettim kendimi"dedi.

MAALESEF TESETTÜRLÜ ALMIYORUZ

İddialar üzerine SABAH gazetesi olarak araştırma yaptık. Bahsi geçen plajı rezervasyon için aradık ve tesettürle giriş olup olmadığını sorduk. Telefondaki kişi bize de aynı cevabı verdi 'maalesef tesettürlü alamıyoruz' dedi.

"BÖYLE KATI KURALIMIZ YOK"

Konuyla ilgili olarak plaj işlemecisi ile görüşme talep ettik. İşletmeciye iddiaları yönelttiğimizde bize; "Belli bir saatten sonra gelen misafirlerimizi yoğunluktan dolayı alamıyoruz. Bizim bu şekilde bir katı kuralımız yok. İlla çevirmek zorunda olduğumuz kişiler olursa onu yine işletme bünyesindeki diğer plajımıza yönlendiriyoruz" dedi.

Yunus Emre KAVAK

BULUT YAMANDAĞ

Sabah
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