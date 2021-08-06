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FETÖ'cü Akın İpek'e kayyum tokadı

Akın İpek, kayyumlara karşı İngiltere'de açtığı davayı kaybetti. Mahkeme, kayyum atamalarının geçerli olduğunu belirterek, "Koza Altın'ı temsil eden kayyumlar tartışmasız yetkilidir" kararı verdi
06 Ağustos 2021 08:30
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FETÖ'cü Akın İpek'e kayyum tokadı

Hain darbe girişiminin öncesinde Londra'ya kaçan firari Akın İpek, Koza-İpek Holding'e atanan kayyumlara karşı İngiltere'de başlattığı hukuk mücadelesini kaybetti. Kararını açıklayan İngiliz mahkemesi, Koza Grubu'na, Türk mahkemelerinden atanan kayyumların temsil haklarının bulunduğuna hükmetti. İngiliz mahkemesi, Türk mahkemeleri tarafından atanmış kayyumların yetkisini tartışamayacağını açıkladı.

ATAMALAR GEÇERLİ

Koza Altın tarafından yapılan açıklamada, şirketin yüzde 100 oranında iştiraki olan Londra merkezli Koza Ltd'nin, İngiltere mahkemelerinde devam eden hukuki sürecine ilişkin olarak 17 ve 18 Mayıs'ta görülen duruşmanın kararının belli olduğu kaydedildi.

İngiliz mahkemeleri, kayyumların ve yönetim kurulu üyelerinin atamalarının Türk iç hukuk düzenini ilgilendirdiğini, ilgili atamaların Türk hukuku uyarınca geçerli atamalar olduğunu ve bunun hiçbir şekilde İngiliz kanunları uyarınca İngiliz mahkemeleri tarafından değerlendirilmesi gereken bir konu olmadığına hükmetti.

İngiliz mahkemeleri kararda ayrıca, Koza Altın'ı temsil eden kayyumların veya yönetim kurulu üyelerinin bu yetkilerinin Türk hukuku uyarınca belirleneceğini ve Türk hukuku uyarınca ilgili kişilerin tartışmasız olarak yetkili olduğunun İngiliz mahkemeleri tarafından kabul edildiğine karar verdi. Akın İpek'in kaçmadan önce Londra'da Koza Ltd. adlıyla bir madencilik şirketi kurduğu ve usulsüz olarak buraya 60 milyon pound kaçırdığı tespit edilmişti. Bu kararla İpek'in aktardığı 60 milyon pound geri gelecek.

HİSSELER UÇUŞA GEÇTİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ekim 2015'te FETÖ'cü Akın İpek'e ait olan Koza Grubu şirketlerine kayyum olarak atanmıştı. İngiliz mahkemesinin kararı, Borsa İstanbul'da Koza Grubu'nun hisselerini uçurdu. Gün içerisinde Koza Altın yüzde 6.2, Koza Madencilik yüzde 4.5, İpek Enerji yüzde 4.6 yükseldi. Dünkü yükselişin ardından Koza Altın'ın piyasa değeri 2 milyar doları geçti.

Koza Madencilik 665, İpek Enerji ise 380 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Kayyum atamasının yapıldığı Ekim 2015'ten bu yana Koza Altın hisseleri yüzde 433, Koza Madencilik yüzde 626, İpek Enerji hisseleri ise yüzde 466 prim yaptı. Aynı dönemde Borsa İstanbul'daki yükseliş yüzde 80'de kaldı.

Seda Tabak
Sabah
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