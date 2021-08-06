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Yangını mobilyaya da sıçrattılar!

Yangın fırsatçıları şimdi de keresteye göz dikti. Fiyatlar ikiye katladı. Mobilyacılar sunta ve MDF gibi ürünlerin kara borsaya düştüğünü belirterek, duruma isyan etti
06 Ağustos 2021 08:45
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Yangını mobilyaya da sıçrattılar!

Türkiye bir yandan orman yangınları ile boğuşurken diğer yandan da fırsatçıların ekonomide yarattığı alevlerle mücadele ediyor. Hali hazırda yükseliş trendinde olan başta tomruk ve kereste olmak üzere onlarca çeşit ağaç mamülü ürününde iki katına varan oranlarda artış yaşanıyor.

FİYATLAR YÜZDE 100 ARTTI

Artış sadece Türkiye'de değil dünyadaki yangınlara paralel olarak yurtdışında da benzer bir seyir izliyor. Türkiye'de yüzde 100'ün üzerinde artan kereste fiyatları nedeniyle mobilyacılar isyan ediyor. Öyle ki son iki haftada birinci sınıf çam kerestenin metreküp fiyatı 5.000 TL'ye kadar yükseldi. Uluslararası kereste fiyatları ise 7 aylık yükselişini sürdürerek metreküpü 500 dolardan 1.400 dolar seviyesine ulaştı.

Diyarbakır'da yıllardır ahşap ürün imalatı yapan Mehmet Can Mızrak, yangınlarla ilgili önlem alınmasını gerektiğini belirterek, "Ahşap ürünlerimizi, gürgen, kayın keresteden yapıyoruz. Çocukluğumdan beri bu mesleği yapıyorum. Orman yangınlarından sonra işlerimiz kırıldı, keresteler çok pahalı oldu. Kereste bulamıyoruz. Çam ağacı bin 200 TL'den 4 bin TL'ye gürgen ise 5 bin TL'ye kadar çıktı" dedi.

Zam furyasından mobilya sektörü de etkilendi. Ertelenen taleplerin düğün sezonunda zirve yapması ile yüzde 30 düzeyinde artan mobilya fiyatları son iki haftada ise orman yangınlarının etkisi ile yeniden yükselişe geçti.

KARABORSAYA DÜŞTÜ

Mobilya kentlerindeki satıcılar ise üretimde yaşanan hammadde sorunun en temel nokta olduğunu belirtiyor. SABAH'a konuşan sektör temsilcileri, "Sunta ve MDF gibi birçok hammadde karaborsaya düştü.

Hammadde fiyatları yüzde 40 arttı. Bu alanda Türkiye ihracat kısıtlaması yapmalı. Sektörün önde gelen firmaları yüksek kar nedeniyle ürünlerini yurtdışına satıyor. Hammaddenin tüm kademelerinde sıkıntı yaşıyoruz. Hammadde ihracatı yapan yerli firmalara koyulan kotalarla iç piyasa rahatlayabilir" dedi.

METİN CAN

Sabah
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