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Halk TV yayınında arbede: Canlı yayını bastılar
Halk TV'nin İçmeler'de gerçekleştirdiği Muğla özel yayınına saldırı gerçekleştirildi.
|06 Ağustos 2021 08:10
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Halk TV'de yayınlanan Gökmen Karadağ ile Açıkça programında hareketli dakikalar yaşandı. Muğla İçmeler'de gerçekleştirilen canlı yayına saldırı düzenlendi.
Yayın esnasında bazı kişiler "yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek programı bastı. Saldırganlara yayın ekibi müdahalede bulundu. O arada saldırganlar ve yayın ekibi arasında arbede de yaşandı.
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