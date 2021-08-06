Ziya Selçuk teşekkür mesajı yayımladı
|06 Ağustos 2021 08:15
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı görevinden affını isteyen ve talebi kabul edilen Ziya Selçuk, bugün itibarıyla bakanlık görevinin sona erdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine, eğitim camiasına ve birlikte görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür etti.
Selçuk, sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı.
Mesajında, görevinin bugün itibarıyla nihayetlendiğini aktaran Selçuk, "Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanan Mahmut Özer ve yeni bakan yardımcılarına da görevlerinde başarılar diledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
06 Ağustos 2021 03:19
|Yeni MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar kimdir?
06 Ağustos 2021 02:35
|6 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
06 Ağustos 2021 00:01
|Fuat Oktay'dan Aytun Çıray'a: Zahmet edip baksaydı görürdü
05 Ağustos 2021 23:27
|MSB: PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesinde sivilleri hedef aldı
05 Ağustos 2021 23:24
|Meral Akşener: Sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlıştır
05 Ağustos 2021 23:11
|CHP'li Başkan Esed destekçisi şarkıcıya konser verdirdi
05 Ağustos 2021 22:57
|KKTC'de Türkiye'ye yardım kampanyası başlatıldı
05 Ağustos 2021 22:52
|Orman Müdürü: İki gündür yemediğim küfür kalmadı
05 Ağustos 2021 22:18
|Bakan Soylu: Termik santralde radyoaktif sızıntı yok
05 Ağustos 2021 21:06