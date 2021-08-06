FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 82 gözaltı kararı
|06 Ağustos 2021 08:25
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 24 ilde oldukları belirlenen 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli ankesör, büfe gibi sabit hatlardan ardışık aranan ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı gibi başka deliller elde edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 24 şehirde oldukları belirlenen 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüpheliler arasında, Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlıklarında görev yapanların yanı sıra, örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için giriş sınavlarında kullanılan kodlama bilgisine sahip kapatılan askeri okul öğrencisi 36 kişi ile itirafçı beyanlarına göre FETÖ mahrem yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 7 sivil bulunuyor.
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