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TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda terfi eden Tuğgeneral Orhan Gürdal, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) tümgeneralliğe terfi ettirilen astsubay kökenli ilk isim oldu.
06 Ağustos 2021 09:36
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TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe

Milliyet'in haberine göre: YAŞ (Yüksek Askeri Şura) toplantısı, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararları kapsamında, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay generalliğe ve amiralliğe yükseltildi.

YAŞ kararları, dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Orgeneral oldular

Terfi eden isimler arasında Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de yer aldı. Söz konusu isimler önceki yıllarda orgeneral rütbesiyle yerine getirilen görevleri korgeneral olarak yürütüyordu.

Balyoz mağduru

Korgeneralliğe terfi eden Tümgeneral Levent Ergün de bu seneki YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpası sonucu önce Balyoz davasında mahküm edilen, daha sonra beraatine hükmedilmesinin ardından 2015'teki YAŞ'ta generalliğe terfi eden Ergün, Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerin kazdığı çukurların ardından başlatılan operasyonlarda görev almış ve büyük başarı sağlamıştı. Genelkurmay'da Harekat Başkanlığı da yapan Ergün, son olarak Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde görev yapan birlikleri komuta ediyordu.

Tümgeneralliğe birinci sıradan terfi eden Tuğgeneral İlkay Altındağ ise, özellikle Libya'daki askeri eğitim ve iş birliği kapsamındaki başarılı görevleriyle dikkati çekiyordu. FETÖ'nün kumpas davalarında hedef olan isimlerin arasında yer alan bordo bereli Altındağ, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik harekatlarda da önemli görevler aldı. TSK'nın yoğun döneminde Genelkurmay Karargahı'nda Genel Sekreter olarak görev yapan Tuğgeneral Fedai Ünsal da bir üst rütbeye terfi eden isimler arasında yer aldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda albay rütbesiyle tugay komutanlığı görevini yerine getiren isimlerin birçoğu generalliğe terfi ederken, söz konusu isimler arasında özellikle terörle mücadele harekatlarında görev alan komando tugaylarının komutanları da yer aldı.

Subaylığa geçmişti

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bu yılki Şura kararları kapsamında tümgeneralliğe terfi ettirilen tek isim Orhan Gürdal oldu. Astsubay kökenli Gürdal, subaylığa geçiş yapmış, başarıları dolayısıyla 2018'de tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti. Gürdal'ın, bu seneki terfisiyle TSK'da tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim olduğu ifade edildi.

Yuvaya dönenler

FETÖ baskıları sonucu TSK'den ayrılan, sonrasında "yuvaya dönüş" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na dönen isimlerden Ertan Uzun, Cihangir Yay, Selahattin Akalp, Vedat Öncel, Önder Şensöz ve Ömer Nafiz Gülmezoğlu da tuğgeneralliğe terfi eden albaylar olarak dikkati çekti.

2017'de atanmıştı

Koramiral rütbesiyle 2017'de 26. Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Adnan Özbal, 2018'de oramiralliğe terfi etmişti. Özbal, son YAŞ kararlarıyla görev süresinin uzatılmasıyla en uzun süre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapacak üçüncü isim oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız bir üst rütbeye terfi ederken, "Mavi Vatan"ın korunmasındaki başarılı görevleri yerine getiren komutanlığın Harekat Başkanı Hasan Özyurt da tümamiralliğe terfi ettirildi. Özyurt'un yanı sıra bu sene tuğamiralliğe yükseltilen Deniz Kurmay Albay Mevlüt Savaş Bilican da FETÖ'nün kumpas davalarının mağdurları arasında yer alıyordu.
Milliyet
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