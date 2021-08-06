İzmir'deki hastanede şaşırtan görüntü! Aslan tomografi cihazında
İzmir'de Eşrefpaşa Hastanesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Sasalı Doğal Yaşam Parkı'ndan getirilen bir aslanın hastanede tomografisinin çekildiği ortaya çıktı
|06 Ağustos 2021 09:11
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde hasta bir aslana Başhekim Kadir Devrim Demirel'in onayıyla muayene ve tomografi yapıldığı ortaya çıktı. İşlem öncesi aslana uyuşturucu verilerek bayıltıldığı öğrenildi.
Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, baygın vaziyette tomografi cihazındaki aslanı görenler gözlerine inanamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sasalı Doğal Yaşam Parkı'ndaki geçtiğimiz günlerde rahatsızlanıp ani kilo kaybı yaşayan aslan, Eşrefpaşa Hastanesi'ne götürüldü.
Doğal Yaşam Parkı'ndan kapalı kasa araçla gizlice hastaneye getirilen aslan uyuşturucu verilip bayıltıldıktan sonra sedye ile taşındı. Tomografi cihazına 100 kilogramın üzerinde bir ağırlığa sahip aslan güçlükle sokulup röntgeni çekildi.
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