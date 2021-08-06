Erdoğan'ın sözünü verdiği traktörler sahibine ulaştı
Manavgat'taki orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde birçok tarım arazisi, ev ve araç yandı, hayvanlar öldü.
|06 Ağustos 2021 09:13
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Mahallede yaşayan Mithat Akça yangına su tankerini bağladığı traktörüyle müdahale etti. Ancak bu sırada evi, ahırı, hayvanları ve traktörü yanan Akça, büyük üzüntü yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz'da afet bölgelerini ziyaretinde, Mithat Akça ile de görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akça'ya traktörlerinin yenileneceğini ve en kısa sürede gönderileceğini söyledi. Erdoğan'ın sözünü verdiği 3 traktör, Kalemler Mahallesi'ne dün ulaştı. Yeni traktörüne kavuşan Mithat Akça, "Traktörü aldım, kabul ettim. Yeni traktörümü teslim aldığım için mutluyum" dedi.
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