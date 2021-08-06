Bir ilçede çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
|06 Ağustos 2021 09:15
|+Aa- Yazdır
Aksaağaç mevkisindeki ormanlık alanda, dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Havanın kararmasıyla ekiplerin gece boyunca karadan müdahaleyi sürdürdüğü yangın, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, Feke ilçesi İslam mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yangınlara karşı iş makinesi defansı
06 Ağustos 2021 09:40
|Erdoğan'ın sözünü verdiği traktörler sahibine ulaştı
06 Ağustos 2021 09:13
|İzmir'deki hastanede şaşırtan görüntü! Aslan tomografi cihazında
06 Ağustos 2021 09:11
|Manavgat için 6 yıl önce uyarı yapılmış
06 Ağustos 2021 08:50
|Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 75 milyonu geçti
06 Ağustos 2021 08:37
|Aşı karşıtlarının 13 iddiasına 13 cevap
06 Ağustos 2021 08:01
|Mehmet Ali Erbil isyan etti! 'Kin ve öfkeden beslenen ne çok insan varmış'
06 Ağustos 2021 07:52
|Adıyaman'da arazileri kundaklayarak anız yangınlarına neden olan iki kişi yakalandı
06 Ağustos 2021 07:12
|AK Partili Köse yangına karşı verdiği mücadeleyi anlattı
06 Ağustos 2021 06:40
|Yurdun büyük bir bölümünde sıcaklık artışı gerçekleşecek - Haritalı
06 Ağustos 2021 06:30