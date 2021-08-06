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Bir ilçede çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
06 Ağustos 2021 09:15
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Bir ilçede çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Aksaağaç mevkisindeki ormanlık alanda, dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla ekiplerin gece boyunca karadan müdahaleyi sürdürdüğü yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Feke ilçesi İslam mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Anadolu Ajansı
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