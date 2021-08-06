7 kamu kurumu toplamda 197 personel almak için ilana çıktı

Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak

Serhat Kalkınma Ajansı, 5 uzman personel alacak. İlanın son başvuru tarihi 6 eylül 2021. Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir. Serhat Kalkınma Ajansının merkezi Kars ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği'nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.



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TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak

TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak. İlanın son başvuru tarihi 27 ağustos 2021,



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Kırıkkale Üniversitesi 47 İşçi Alacak

Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 47 İşçi Alacak. İlanın son başvuru tarihi 9 ağustos 2021 işçi alımına ilişkin bu ilana başvurular Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden 05/08/2021 - 09/08/2021 tarihleri arasında elektronik (online) olarak yapılacaktır. Kura yeri, tarihi ve saati iŞKUR açık iş ilanında belirtilecektir. ilan edilen pozisyonlara atanacaklar için deneme süresi 4857 sayılı iş Kanunu uyarınca 2 (iki) aydır. Başvuru şartlarım taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları; ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılacaktır.

İşçi alım sürecinin her aşamasında; sözlü sınav yeri, tarihi, saati ve atanacak adaylardan istenilecek belgeler ve söz konusu belgelerin teslim tarihine ilişkin tüm bilgilendirme ve duyurular, Üniversitemizin https://kku.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu hususlara dair adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacaktır.

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Danıştay 70 sözleşmeli personel alacak

Danıştay, sözleşmeli 70 Personel almak için ilana çıktı. İlanın son başvuru tarihi 20 ağustos 2021. Yayınlanan ilanda alınacak uygun pozisyon için şunlar belirtildi: 2020 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel pozisyonunda 30 (otuz) Zabıt Katibi, 5 (beş) Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat), 30 (otuz) Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför), 1 (bir) Mübaşir, 4 (dört) Programcı alınacaktır.

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Danıştay 30 İşçi Alacak

Danıştay, Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri için 30 İşçi Alacak. İlanın son başvuru tarihi 13 ağustos 2021. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları iŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, 09/08/2021 - 13/08/2021 tarihleri arasında Ankara iŞKUR il Müdürlüğüne - Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "iş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.



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Gazi Üniversitesi sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak

Gazi Üniversitesi, son başvuru tarihi 16 ağustos 2021, sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak. 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSS P3 puanının yüzde 70 (yetmiş)'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya YDS için eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanının yüzde 30 (otuz)'unun (YDS veya YDS için eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir pozisyon için 10 (on) katı aday belirlenecektir.

02.09.2021 - 06.09.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre ilanda belirtilen pozisyonlar için toplam 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.



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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 37 sağlık personeli alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, son başvuru tarihi 16 ağustos 2021, sözleşmeli 37 sağlık personeli alacak. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden yayınlanan ilanda; Lisans 2020 KPSS (B) grubu, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 37 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.



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