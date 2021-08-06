1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

7 kamu kurumu toplamda 197 personel almak için ilana çıktı

Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman, TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel, Kırıkkale Üniversitesi 47 İşçi Danıştay, sözleşmeli 70 Personel ve 30 işçi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 37 sağlık personeli, Gazi Üniversitesi sözleşmeli 4 bilişim personeli, almak için ilana çıktı.
06 Ağustos 2021 09:16
+Aa- Yazdır
7 kamu kurumu toplamda 197 personel almak için ilana çıktı

Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Serhat Kalkınma Ajansı, 5 uzman personel alacak. İlanın son başvuru tarihi 6 eylül 2021. Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TRA2 Bölgesinin (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe ve gelişime açık, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 5 Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir. Serhat Kalkınma Ajansının merkezi Kars ili olup, Ajansın faaliyet alanlarını Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars İlleri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliği'nin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.

İlana çıkılan unvandaki maaşları görmek için TIKLAYINIZ

Serhat Kalkınma Ajansı ilanı detayları için tıklayınız

TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak. İlanın son başvuru tarihi 27 ağustos 2021,


TÜBİTAK ilanı detayları için tıklayınız

Kırıkkale Üniversitesi 47 İşçi Alacak

Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 47 İşçi Alacak. İlanın son başvuru tarihi 9 ağustos 2021 işçi alımına ilişkin bu ilana başvurular Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden 05/08/2021 - 09/08/2021 tarihleri arasında elektronik (online) olarak yapılacaktır. Kura yeri, tarihi ve saati iŞKUR açık iş ilanında belirtilecektir. ilan edilen pozisyonlara atanacaklar için deneme süresi 4857 sayılı iş Kanunu uyarınca 2 (iki) aydır. Başvuru şartlarım taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları; ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılacaktır.

İşçi alım sürecinin her aşamasında; sözlü sınav yeri, tarihi, saati ve atanacak adaylardan istenilecek belgeler ve söz konusu belgelerin teslim tarihine ilişkin tüm bilgilendirme ve duyurular, Üniversitemizin https://kku.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu hususlara dair adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacaktır.

Kırıkkale Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Danıştay 70 sözleşmeli personel alacak

Danıştay, sözleşmeli 70 Personel almak için ilana çıktı. İlanın son başvuru tarihi 20 ağustos 2021. Yayınlanan ilanda alınacak uygun pozisyon için şunlar belirtildi: 2020 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve sözlü sınavı veya sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel pozisyonunda 30 (otuz) Zabıt Katibi, 5 (beş) Teknisyen (Bilgisayar ve İnşaat), 30 (otuz) Destek Personeli (Hizmetli, Garson, Bulaşıkçı ve Şoför), 1 (bir) Mübaşir, 4 (dört) Programcı alınacaktır.

Danıştay ilanı detayları için tıklayınız

İlana çıkılan unvandaki maaşları görmek için TIKLAYINIZ

Danıştay 30 İşçi Alacak

Danıştay, Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri için 30 İşçi Alacak. İlanın son başvuru tarihi 13 ağustos 2021. Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları iŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, 09/08/2021 - 13/08/2021 tarihleri arasında Ankara iŞKUR il Müdürlüğüne - Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "iş Arayan" linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

Danıştay'ın 30 İşçi ilanı detayları için tıklayınız

Gazi Üniversitesi sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak

Gazi Üniversitesi, son başvuru tarihi 16 ağustos 2021, sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak. 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSS P3 puanının yüzde 70 (yetmiş)'i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya YDS için eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanının yüzde 30 (otuz)'unun (YDS veya YDS için eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen her bir pozisyon için 10 (on) katı aday belirlenecektir.
02.09.2021 - 06.09.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre ilanda belirtilen pozisyonlar için toplam 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.


Gazi Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 37 sağlık personeli alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, son başvuru tarihi 16 ağustos 2021, sözleşmeli 37 sağlık personeli alacak. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden yayınlanan ilanda; Lisans 2020 KPSS (B) grubu, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 37 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
237 kişilik personel alımının sonuçları unutuldu mu?
05 Ağustos 2021 00:02		 2021 Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı
04 Ağustos 2021 10:04
5 kamu kurumu toplamda 187 personel almak için ilana çıktı
04 Ağustos 2021 09:45		 İSG mezunu akademisyen olmadan bölüm olur mu?
03 Ağustos 2021 15:11
Uzman erbaşlar arasından JAMYO'ya öğrenci alınacak
03 Ağustos 2021 11:53		 Yeni mezun adaylar, ÇOMÜ ilanına başvuramayacak
02 Ağustos 2021 20:44
Asansörde mahsur kalan kadın KPSS'ye yetişemedi
01 Ağustos 2021 18:30		 KPSS'ye girecek adaylarla görevliler arasında 'saat' krizi
01 Ağustos 2021 17:57
KPSS'ye geç kalan 2 adayın yardımına polis ekipleri koştu
01 Ağustos 2021 16:50		 KPSS A grubu GK - GY ve eğitim bilimleri sorularını değerlendiriyoruz
01 Ağustos 2021 16:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:05 - Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor10:04 - Ağostus ayı burs ve kredi ödemeleri hesapta10:02 - Üniversite sorunlu üç akademik kadroyu iptal etti!10:00 - MEB, özür durumu yer değiştirmelerinde tüm boş kontenjanları açmak zorunda mıdır?10:00 - Borsa güne yükselişle başladı09:55 - Emeklilikle ilgili merak edilen 77 sorunun cevabını derledik
09:44 - Güne başlarken döviz fiyatları09:40 - Yangınlara karşı iş makinesi defansı09:36 - TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe09:32 - Kamyoncu, tartıştığı motosikletliyi bilerek ezdi09:16 - 7 kamu kurumu toplamda 197 personel almak için ilana çıktı09:15 - Bir ilçede çıkan orman yangını kontrol altına alındı
09:13 - Erdoğan'ın sözünü verdiği traktörler sahibine ulaştı09:11 - İzmir'deki hastanede şaşırtan görüntü! Aslan tomografi cihazında09:07 - Emeklilikte yeni gelişme! İkinci imkan ve maaş fırsatı08:59 - 3 gün önce gözaltına alınmıştı, evde ölü bulundu08:50 - Manavgat için 6 yıl önce uyarı yapılmış
08:46 - Mücbir sebep ilan edildi, beyanname ve vergi ödeme ertelendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
Manisa'daki kazada Valilik açıklama yaptı: 6 ölü, 37 yaralı
Yeni MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar kimdir?
Ziya Selçuk teşekkür mesajı yayımladı
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
MEB'de, 2 bakan yardımcısının görevi devam ediyor mu?
Ünlü plajda skandal yasak 'Tesettürlü almıyoruz'
Destek olmak istiyorsanız rezervasyon iptal etmeyin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kolları altın bilezik dolu kadın 2
bostan korkuluğu 5
milli eğitim bakanlığı 5
mehmetçik 1
sarmış izmir'in afakını bir dudi muannid 1
emre kınay 1
gamsız hayat 1
kimya bilgisi 2
şimdiden özlemek 1
kırmak 1
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam