1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...

Ek göstergeleri aynı olan memurlardan bazıları makam tazminatı alırken bazıları ise alamamaktadır. Bu nedenle, 3.600 ek göstergeli görevlerden emekli olanlar için farklı durumlar söz konusudur.
06 Ağustos 2021 11:00
+Aa- Yazdır
Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...

Ek göstergesi 3.600 olanların emekli maaşı ve ikramiyesi

Bu çerçevede, emeklilik bakımından 3.600 ek göstergeye hak kazananlardan hizmet süresi 30 yıl olan ve 1/4 seviyesinden emekliye ayrılmış veya ayrılacak olan kamu görevlilerinin, makam tazminatından yararlanma durumları da dikkate alınarak 2021 yılının ikinci yarısında alabilecekleri emekli maaşı tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

D/K

Hizmet Süresi

Ek gösterge

Makam Tazminatı

Emekli Maaşı

1/4

30

3.600

Yok

5.239,74 TL

1/4

30

3.600

Yok

5434 sayılı Kanunun Ek 84. maddesine göre 13.000*Maaş Katsayısı tutarında ilave ödeme

Tabip / Diş Tabibi

7.577 TL

1/4

30

3.600

Yok

5434 sayılı Kanunun Ek 84. maddesine göre 17.000*Maaş Katsayısı tutarında ilave ödeme

Uzman Tabip / Uzman Diş Tabibi

8.296 TL

1/4

30

3.600

1000

6.678 TL

1/4

30

3.600

1500

6.857,9 TL

1/4

30

3.600

2000

7.037,71 TL

1/4

30

3.600

3000

7.397 TL

3.600 ek göstergeli görevlerden emekli olanların emekli maaşları farklı olmasına rağmen bunların emekli ikramiyesi aynıdır. Buna göre tabloda yer alanların hepsi de 188.932,65 TL emekli ikramiyesi alacaktır.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
163 ülke Türkiye üretimi klima ile serinledi
05 Ağustos 2021 16:31		 Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 721 milyon dolar oldu
05 Ağustos 2021 14:53
Memur emeklilerine yapılan alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?
05 Ağustos 2021 14:33		 24 saat para göndermede limit 2 bin liraya yükseltildi
04 Ağustos 2021 10:09
'Yangın söndürme helikopterinin düştüğü' iddiası yalanlandı
03 Ağustos 2021 19:14		 Otomobil ve hafif ticari araç satışları temmuzda azaldı
03 Ağustos 2021 10:49
JP Morgan: Türkiye güçlü mali performans gösterdi
03 Ağustos 2021 07:53		 'Aşı olmayanlara ekmek verilmeyeceği' iddiası yalanlandı
02 Ağustos 2021 16:37
Bakan Muş: İhracatımız yeni bir Cumhuriyet rekoruna imza atmıştır
02 Ağustos 2021 12:30		 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 54 milyar lira verdi
02 Ağustos 2021 12:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlıkçı ile eşinin fotoğrafı herkesi etkiledi11:57 - PKK'dan kaçan terörist TSK'nın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu11:56 - Bodrum Belediye Başkanı: Lütfen artık yardım göndermeyin11:52 - TÜBİTAK'tan 4.000 TL'ye varan miktarda burs11:49 - Yargıtay sonuçları açıkladı, üye sayısı en çok artan parti: Saadet11:48 - Karagöl Milli Parkı'nda piknikçiler mangal, gelin ve damat meşale yaktı
11:45 - 54 ildeki koronavirüs vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı11:43 - Yıllık ortalamanın yaklaşık 9 katı alan kül oldu11:41 - Öğrencinin son sınavı: Barınma11:38 - Helikopteri yönlendirmek isteyen vatandaş sırılsıklam oldu11:31 - Pandemi, tercih günlerini de etkiledi11:28 - Genelkurmay Başkanlığı'na 102 yıl sonra ilk kez bir havacı getirilebilir
11:22 - 22 yaşındaki dolandırıcı 'iş vaadiyle' 120'şer lira talep etmiş11:21 - İKM'lerin oluşturduğu CEKUT'tan orman yangınlarıyla mücadeleye destek11:19 - TMSF tasfiye edilen 'evim' şirketlerinin mağduriyetlerini giderecek11:15 - İlk web sitesi 30 yaşına girdi11:03 - Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:00 - Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
Manisa'daki kazada Valilik açıklama yaptı: 6 ölü, 37 yaralı
Yeni MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar kimdir?
Ziya Selçuk teşekkür mesajı yayımladı
Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
Ünlü plajda skandal yasak 'Tesettürlü almıyoruz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mandıra filozofunun evi 1
bostan korkuluğu 5
nane 1
sayılarla aranın iyi olmaması 1
yağ 1
Abla deme bana 3
seyrelti 1
kimya bilgisi 2
Haluk Levent'in Yangınlar için Helikopter kiralaması 5
zamanı yetiştirememek 2
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam