Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...

Ek göstergesi 3.600 olanların emekli maaşı ve ikramiyesi

Bu çerçevede, emeklilik bakımından 3.600 ek göstergeye hak kazananlardan hizmet süresi 30 yıl olan ve 1/4 seviyesinden emekliye ayrılmış veya ayrılacak olan kamu görevlilerinin, makam tazminatından yararlanma durumları da dikkate alınarak 2021 yılının ikinci yarısında alabilecekleri emekli maaşı tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

D/K Hizmet Süresi Ek gösterge Makam Tazminatı Emekli Maaşı 1/4 30 3.600 Yok 5.239,74 TL 1/4 30 3.600 Yok 5434 sayılı Kanunun Ek 84. maddesine göre 13.000*Maaş Katsayısı tutarında ilave ödeme Tabip / Diş Tabibi 7.577 TL 1/4 30 3.600 Yok 5434 sayılı Kanunun Ek 84. maddesine göre 17.000*Maaş Katsayısı tutarında ilave ödeme Uzman Tabip / Uzman Diş Tabibi 8.296 TL 1/4 30 3.600 1000 6.678 TL 1/4 30 3.600 1500 6.857,9 TL 1/4 30 3.600 2000 7.037,71 TL 1/4 30 3.600 3000 7.397 TL

3.600 ek göstergeli görevlerden emekli olanların emekli maaşları farklı olmasına rağmen bunların emekli ikramiyesi aynıdır. Buna göre tabloda yer alanların hepsi de 188.932,65 TL emekli ikramiyesi alacaktır.