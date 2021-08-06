Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
|06 Ağustos 2021 11:00
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Ek göstergesi 3.600 olanların emekli maaşı ve ikramiyesi
Bu çerçevede, emeklilik bakımından 3.600 ek göstergeye hak kazananlardan hizmet süresi 30 yıl olan ve 1/4 seviyesinden emekliye ayrılmış veya ayrılacak olan kamu görevlilerinin, makam tazminatından yararlanma durumları da dikkate alınarak 2021 yılının ikinci yarısında alabilecekleri emekli maaşı tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
|
D/K
|
Hizmet Süresi
|
Ek gösterge
|
Makam Tazminatı
|
Emekli Maaşı
|
1/4
|
30
|
3.600
|
Yok
|
5.239,74 TL
|
1/4
|
30
|
3.600
|
Yok
5434 sayılı Kanunun Ek 84. maddesine göre 13.000*Maaş Katsayısı tutarında ilave ödeme
Tabip / Diş Tabibi
|
7.577 TL
|
1/4
|
30
|
3.600
|
Yok
5434 sayılı Kanunun Ek 84. maddesine göre 17.000*Maaş Katsayısı tutarında ilave ödeme
Uzman Tabip / Uzman Diş Tabibi
|
8.296 TL
|
1/4
|
30
|
3.600
|
1000
|
6.678 TL
|
1/4
|
30
|
3.600
|
1500
|
6.857,9 TL
|
1/4
|
30
|
3.600
|
2000
|
7.037,71 TL
|
1/4
|
30
|
3.600
|
3000
|
7.397 TL
3.600 ek göstergeli görevlerden emekli olanların emekli maaşları farklı olmasına rağmen bunların emekli ikramiyesi aynıdır. Buna göre tabloda yer alanların hepsi de 188.932,65 TL emekli ikramiyesi alacaktır.
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