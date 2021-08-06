1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 gün önce gözaltına alınmıştı, evde ölü bulundu

KARABÜK'te bir kişi evinin çatısında iple asılı halde bulundu. Şahsın 3 gün önce kız kardeşinin tartıştığı kişiyi bıçaklama olayında gözaltına alındığı öğrenildi.
06 Ağustos 2021 08:59
+Aa- Yazdır
3 gün önce gözaltına alınmıştı, evde ölü bulundu

Kapullu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nihat E. isimli bir kişi evinin çatısında iple asılmış halde bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçıların yaptığı kontrollerde Nihat E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden şahsın 3 gün önce kız kardeşinin tartıştığı komşusunu bıçakla yaralamasından dolayı gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kamyoncu, tartıştığı motosikletliyi bilerek ezdi
06 Ağustos 2021 09:32		 Halk TV yayınında arbede: Canlı yayını bastılar
06 Ağustos 2021 08:10
Ünlü plajda skandal yasak 'Tesettürlü almıyoruz'
06 Ağustos 2021 07:58		 Bodrum yangını! Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
06 Ağustos 2021 07:32
Manisa'daki kazada Valilik açıklama yaptı: 6 ölü, 37 yaralı
06 Ağustos 2021 07:17		 Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
06 Ağustos 2021 07:15
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü'nün acı günü
05 Ağustos 2021 20:43		 Hastane otoparkında baba ve oğlunu silahla vurup kaçtılar
05 Ağustos 2021 20:42
Ankara'da evini uyuşturucu serasına çevirdi
05 Ağustos 2021 17:15		 Zırhlı polis aracı köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 3 yaralı
05 Ağustos 2021 17:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:05 - Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor10:04 - Ağostus ayı burs ve kredi ödemeleri hesapta10:02 - Üniversite sorunlu üç akademik kadroyu iptal etti!10:00 - MEB, özür durumu yer değiştirmelerinde tüm boş kontenjanları açmak zorunda mıdır?10:00 - Borsa güne yükselişle başladı09:55 - Emeklilikle ilgili merak edilen 77 sorunun cevabını derledik
09:44 - Güne başlarken döviz fiyatları09:40 - Yangınlara karşı iş makinesi defansı09:36 - TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe09:32 - Kamyoncu, tartıştığı motosikletliyi bilerek ezdi09:16 - 7 kamu kurumu toplamda 197 personel almak için ilana çıktı09:15 - Bir ilçede çıkan orman yangını kontrol altına alındı
09:13 - Erdoğan'ın sözünü verdiği traktörler sahibine ulaştı09:11 - İzmir'deki hastanede şaşırtan görüntü! Aslan tomografi cihazında09:07 - Emeklilikte yeni gelişme! İkinci imkan ve maaş fırsatı08:59 - 3 gün önce gözaltına alınmıştı, evde ölü bulundu08:50 - Manavgat için 6 yıl önce uyarı yapılmış
08:46 - Mücbir sebep ilan edildi, beyanname ve vergi ödeme ertelendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
Manisa'daki kazada Valilik açıklama yaptı: 6 ölü, 37 yaralı
Yeni MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar kimdir?
Ziya Selçuk teşekkür mesajı yayımladı
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
MEB'de, 2 bakan yardımcısının görevi devam ediyor mu?
Ünlü plajda skandal yasak 'Tesettürlü almıyoruz'
Destek olmak istiyorsanız rezervasyon iptal etmeyin
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kolları altın bilezik dolu kadın 2
bostan korkuluğu 5
milli eğitim bakanlığı 5
mehmetçik 1
sarmış izmir'in afakını bir dudi muannid 1
emre kınay 1
gamsız hayat 1
kimya bilgisi 2
şimdiden özlemek 1
kırmak 1
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam