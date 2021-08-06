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Kamyoncu, tartıştığı motosikletliyi bilerek ezdi
Ankara'da çevreyolunda meydana gelen kazada, görüntü kayıtlarına göre trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü bilerek ezdiği ortaya çıktı.
|06 Ağustos 2021 09:32
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Ankara Radar Trafik hesabı haberi bu mesajla paylaştı:
Bugüne kadar trafik tartışması sebebiyle yaşanan çok kaza anı paylaştık.
Ama bu kadar kahpecesini admininiz olarak ilk defa atıyoruz. Cinayetten yargılanmalı ( 18:15 sularında Kahramankazan - Saray Çevreyolu bağlantısında meydana gelen kaza
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