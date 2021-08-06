Yangınlara karşı iş makinesi defansı

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarında iş makineleri önemli rol oynuyor. İtfaiye için yol açma, yangın sonrası güvenli bölge için hendek kazma gibi görevlerde iş makineleri ön saflarda.

100 bin tane var

Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Başkanı Merih Özgen, iş makinelerinin doğal afetlerde kurtarma çalışmalarında yer aldığı gibi orman yangınlarında da önemli işlev gördüğünü belirtti. Özgen, "Yangın çıktığında ormancılar ve yangına müdahale edecek diğer ekipler için yol şebekeleri oluşturmak gerekiyor. Bu görevi iş makineleri üstleniyor. İş makinelerine, ormanın oluşturulması sırasında da büyük görev düşüyor" dedi.

Özgen, yangından sonraki en önemli mücadele kavramlarından birinin yanmayacak bölgeler yaratmak ve yangının etrafını kuşatmak olduğuna da işaret ederek, şunları söyledi:

"Yangının büyümesini engellemek için yangının yeri ve rüzgarın şiddeti gibi teknik unsurlar dikkate alınarak yeterli genişlik ve derinlikte izolasyon alanlarının oluşturulması gerekiyor.

Bu alanların oluşturulmasında ağırlıklı olarak dozer, greyder ve ekskavatör gibi iş makineleri yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü her yıl üyelerimizden periyodik olarak greyder, dozer, yükleyici, ekskavatör alımı yapıyor.

Bu nedenle Orman Genel Müdürlüğü'nün büyük bir iş makinesi envanterinin olduğunu ifade edebiliriz."

Türkiye'de her yıl ortalama 5 - 6 bin adet arası iş makinesi satışının yapıldığını ve bunların yaklaşık yüzde 40'ının kamu kurumları tarafından alındığını dile getiren Özgen, son 10 yılda özel sektör ve kamu kuruluşlarına satılan iş makinesi adedinin yaklaşık 100 bin olduğunu aktardı.

Bölgeye soğutucu sevkiyatı

Yangın ve havaların sıcak olması nedeniyle bölgeye yapılan yardımlarda soğutucu araçlar da öne çıkıyor. Pek çok firma bölgeye yapılan araç yardımında soğutucu araç gönderiyor.

Binlerce araç sahada görevde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yangınla mücadelenin sürdüğünü belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Kara Yolları Genel Müdürlüğü (KGM) yangının yayılmasını önlemek için önemli görev üstlendi. Söndürme çalışmaları kadar yangının yayılmasının önlenmesi de önemli. Karayolları ekipleri yangınla yerleşim yerlerinin bağlantısını kesmek için bulundukları bölgede geniş yollar açtı."

Yapılan açıklamaya göre yangınla mücadelede çok sayıda arazöz, yükleyici, ekskavatör, dozer, kamyon, pickup, treyler, forklift, sabit kasalı kamyon, kanal kazıyıcı, akaryakıt nakil aracı ve greyder görev üstlendi.