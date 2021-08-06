1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 1.433,60 puandan başladı.
06 Ağustos 2021 10:00
+Aa- Yazdır
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,82 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 1.433,60 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile bilişim, en çok kaybettiren yüzde 0,35 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne düşüşle başlamasına karşın alımların güçlenmesi ile yükselişe geçti ve günü de yüzde 1,27 artışla 1.431,78 puandan tamamladı.

Analistler, karışık gelen makroekonomik veri setinin ardından delta varyantının ekonomilere etkisinin ölçümlenmesi açısından ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin önemli olduğunu, veri öncesi pay piyasalarında karışık bir seyrin izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ise Hazine nakit dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
06 Ağustos 2021 11:03		 Güne başlarken döviz fiyatları
06 Ağustos 2021 09:44
Mücevher ihracatı temmuzda 456 milyon dolar oldu
05 Ağustos 2021 18:52		 Borsa günü yükselişle tamamladı
05 Ağustos 2021 18:19
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
05 Ağustos 2021 13:26		 Dolar yükseldi, çeyrek altın ne kadar oldu?
05 Ağustos 2021 12:56
Gün ortası döviz fiyatları
05 Ağustos 2021 12:05		 Borsa günü yükselişle tamamladı
04 Ağustos 2021 18:21
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
04 Ağustos 2021 13:22		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
04 Ağustos 2021 12:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlıkçı ile eşinin fotoğrafı herkesi etkiledi11:57 - PKK'dan kaçan terörist TSK'nın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu11:56 - Bodrum Belediye Başkanı: Lütfen artık yardım göndermeyin11:52 - TÜBİTAK'tan 4.000 TL'ye varan miktarda burs11:49 - Yargıtay sonuçları açıkladı, üye sayısı en çok artan parti: Saadet11:48 - Karagöl Milli Parkı'nda piknikçiler mangal, gelin ve damat meşale yaktı
11:45 - 54 ildeki koronavirüs vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı11:43 - Yıllık ortalamanın yaklaşık 9 katı alan kül oldu11:41 - Öğrencinin son sınavı: Barınma11:38 - Helikopteri yönlendirmek isteyen vatandaş sırılsıklam oldu11:31 - Pandemi, tercih günlerini de etkiledi11:28 - Genelkurmay Başkanlığı'na 102 yıl sonra ilk kez bir havacı getirilebilir
11:22 - 22 yaşındaki dolandırıcı 'iş vaadiyle' 120'şer lira talep etmiş11:21 - İKM'lerin oluşturduğu CEKUT'tan orman yangınlarıyla mücadeleye destek11:19 - TMSF tasfiye edilen 'evim' şirketlerinin mağduriyetlerini giderecek11:15 - İlk web sitesi 30 yaşına girdi11:03 - Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:00 - Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
Manisa'daki kazada Valilik açıklama yaptı: 6 ölü, 37 yaralı
Yeni MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar kimdir?
Ziya Selçuk teşekkür mesajı yayımladı
Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
Ünlü plajda skandal yasak 'Tesettürlü almıyoruz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mandalinalar 3
altına imza atmak 2
gamsız hayat 1
asansör 2
ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 1
yağ 1
gravisible 1
Trabzon hurması 1
Baş Belası Kedi Kitty 1
nane 1
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam