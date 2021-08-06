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Ağostus ayı burs ve kredi ödemeleri hesapta

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından Ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi
06 Ağustos 2021 10:04
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Ağostus ayı burs ve kredi ödemeleri hesapta

Bakan Kasapoğlu:

Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri bugün hesaplara yatmaya başladı. Bütün öğrencilerimizin güzel günlerde harcamasını diliyorum.
Memurlar.Net
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