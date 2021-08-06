Ticaret Bakanlığı Gümrük ekipleri 71 kilo eroin gele geçirdi
|06 Ağustos 2021 10:50
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Gümrük muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'nda 71 kilo 383 gram eroin ele geçirildiği bildirildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkeye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük Kapısı'na gelen tır, şüpheli olarak değerlendirilen ve uzaktan gözlem altına alındı. Araç, pasaport işlemleri sonrası gümrük kontrol noktasına geldiğinde x-ray cihazına sevk edildi.
X-ray taramasında dorsesinde bulunan soğutucu motorunda şüpheli yoğunluk tespit edilen araç, detaylı arama için hangara alındı.
Gümrük muhafaza ekipleri ile dedektör köpeklerin de katıldığı aramalarda, gizli bölmelere saklanmış çok sayıda paket olduğu belirlendi.
Kimyasal madde tespit cihazı ile yapılan analizde paketlerden alınan numunenin eroin olduğu anlaşıldı.
Toplam 140 paket içinde 71 kilo 383 gram eroin ele geçirildi.
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