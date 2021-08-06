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Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarına müdahale sürüyor.
06 Ağustos 2021 10:56
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Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İlçede 28 Temmuz'da başlayan, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan ve birçok mahallenin yanmasına neden olan alevlerin kontrol altına alınması için ekipler yoğun mücadele veriyor.

Yangın, Kızıldağ'da etkisini sürdürüyor.

Gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklar ile söndürme çalışmalarına yeniden başlandı.

>Antalya'nın Gündoğmuş, İbradı, Alanya ve Akseki'de Müdahaleler Devam Ediyor

Antalya'nın Gündoğmuş, İbradı, Alanya ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Karaisa, Karabul, Karadere ve Senir mahalleleri ile bazı noktalarda etkili olan alevlere ekipler müdahalesini sürdürüyor.

Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınının 31 Temmuz'da sıçradığı Alanya ilçesinde söndürme çalışması yapılıyor. Güzelbağ, Alara ve Susuzköy mahallelerinde etkisini sürdüren yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına müdahale ediliyor.

Havadan ve karadan müdahaleler sonucu Murtiçi ve Güçlüköy mahallelerinde de etkisini sürdüren yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, İbradı ilçesindeki Eynif Ovası ve Demirkapı tünelinin kuzey bölgesinde çıkan orman yangınlarını da kontrol altına almaya çalışıyor.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine, yangınların kontrol altına alınması için herkesin cansiperane çalıştığını söyledi.

Bazı bölgelerde soğutma çalışmalarına başlandığını belirten Hülür, "Akseki'deki orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alındı." dedi.
Anadolu Ajansı
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