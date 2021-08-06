Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
|06 Ağustos 2021 10:56
|+Aa- Yazdır
İlçede 28 Temmuz'da başlayan, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan ve birçok mahallenin yanmasına neden olan alevlerin kontrol altına alınması için ekipler yoğun mücadele veriyor.
Yangın, Kızıldağ'da etkisini sürdürüyor.
Gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla yangına müdahale edildi.
Sabahın ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklar ile söndürme çalışmalarına yeniden başlandı.
>Antalya'nın Gündoğmuş, İbradı, Alanya ve Akseki'de Müdahaleler Devam Ediyor
Antalya'nın Gündoğmuş, İbradı, Alanya ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Karaisa, Karabul, Karadere ve Senir mahalleleri ile bazı noktalarda etkili olan alevlere ekipler müdahalesini sürdürüyor.
Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınının 31 Temmuz'da sıçradığı Alanya ilçesinde söndürme çalışması yapılıyor. Güzelbağ, Alara ve Susuzköy mahallelerinde etkisini sürdüren yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde 29 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına müdahale ediliyor.
Havadan ve karadan müdahaleler sonucu Murtiçi ve Güçlüköy mahallelerinde de etkisini sürdüren yangın kontrol altına alındı.
Ekipler, İbradı ilçesindeki Eynif Ovası ve Demirkapı tünelinin kuzey bölgesinde çıkan orman yangınlarını da kontrol altına almaya çalışıyor.
Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine, yangınların kontrol altına alınması için herkesin cansiperane çalıştığını söyledi.
Bazı bölgelerde soğutma çalışmalarına başlandığını belirten Hülür, "Akseki'deki orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alındı." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlıkçı ile eşinin fotoğrafı herkesi etkiledi
06 Ağustos 2021 11:59
|54 ildeki koronavirüs vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı
06 Ağustos 2021 11:45
|Yıllık ortalamanın yaklaşık 9 katı alan kül oldu
06 Ağustos 2021 11:43
|Helikopteri yönlendirmek isteyen vatandaş sırılsıklam oldu
06 Ağustos 2021 11:38
|Pandemi, tercih günlerini de etkiledi
06 Ağustos 2021 11:31
|Hamilelikte en güvenli seyahat 'uçak yolculuğu'
06 Ağustos 2021 10:47
|İki ilçede çıkan orman yangını kontrol altına alındı
06 Ağustos 2021 10:15
|Yangınlara karşı iş makinesi defansı
06 Ağustos 2021 09:40
|Erdoğan'ın sözünü verdiği traktörler sahibine ulaştı
06 Ağustos 2021 09:13
|İzmir'deki hastanede şaşırtan görüntü! Aslan tomografi cihazında
06 Ağustos 2021 09:11