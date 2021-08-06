TCMB'nin enflasyon beklentisi yüzde 16,30'a yükseldi
|06 Ağustos 2021 10:59
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 16,30 oldu.
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 55 katılımcıyla gerçekleştirdiği ağustos ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.
Geçen ay yüzde 0,85 olan ağustos ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,99'a yükseldi. Bir önceki anket döneminde yüzde 15,64 olan cari yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 16,30 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 12,62'den 12,48'e düşerken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 10,43'ten yüzde 10,52'ye yükseldi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,99'dan 8,94'e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 9,37'ye çıktı.
Bir önceki anket döneminde 24,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 23,5 milyar dolara indi.
Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi de 21,3 milyar dolardan 21,2 milyar dolara geriledi.
- Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay beklentisi yüzde 19
Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 5,8'den yüzde 6'ya yükselirken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'te sabit kaldı.
Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi ve TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi de yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.
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