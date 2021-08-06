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İlk web sitesi 30 yaşına girdi

İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee, "World Wide Web" projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesini 30 yıl önce 6 Ağustos 1991'de dışarıdan erişime açtı- Dışarıdan erişime açılan ilk web sitesinden bu yana dünya çapında web sitesi sayısı yaklaşık 1,9 milyara ulaştı- Web sayfaları arasında 86,9 milyar aylık ziyaret sayısı ile Google ilk sırada yer alıyor
06 Ağustos 2021 11:15
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İlk web sitesi 30 yaşına girdi

- Bilim insanı Tim Berners-Lee tarafından yayına geçirilen ilk web sitesinin dışarıdan erişime açılmasından bu yana 30 yıl geçerken, söz konusu zaman diliminde web sitesi sayısı da 1,9 milyara ulaştı.

Çağın en büyük icatlarından biri olarak kabul edilen internet, ticaretten eğitime, eğlenceden ulaşıma kadar hayatın hemen hemen bütün alanlarını yeniden şekillendiren bir teknolojik gelişme olarak ön plana çıkıyor. Kovid-19 salgınında insanlararası fiziksel temasın kısıtlamasının ardından ise kişilerin bütün ihtiyaçlarını internet aracılığıyla karşılamaya yöneldiği yeni bir dönem de başlamış oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee, "World Wide Web" (www) projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesi 20 Aralık 1990'da yayınlandı.

O tarihlerde sadece İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden (CERN) içinden erişime açık olan web sitesi henüz "www" misyonunu yerine getiremiyordu.

6 Ağustos 1991 yılına gelindiğinde, Berners-Lee'nin World Wide Web ağını anlatan bu siteyi dışarıdan insanların kullanımına açmasıyla bugün kullanılan web sayfalarının ilk örneği hayata geçmiş oldu.

- Web sitesi sayısı 2 milyara yaklaştı

Web siteleri, aradan geçen 30 yılda günlük hayatın adeta ayrılmaz parçalarından biri haline geldi. İnternet trafiği ile ilgili veriler paylaşan "Internet Live Stats" sitesinin verilerine göre, dünya çapında web sitesi sayısı yaklaşık 1,9 milyar seviyesine ulaştı. Bu siteler arasında ise arama motoru Google açık ara farkla en çok ziyaret edilen web sitesi olarak ön plana çıkıyor.

Online istatistik portalı Statista'nın "Ocak 2021 itibarıyla dünya çapında en çok ziyaret edilen web sayfaları" verilerine göre, Google'ın aylık ziyaret sayısı 86,9 milyara ulaşıyor. Google'ı aylık 22,8 milyar aylık ziyaret ile Youtube, 20 milyar ile Facebook, 13,6 milyar ile Wikipedia ve 5,2 milyar ziyaret ile Yahoo takip ediyor.

- Dünyanın yaklaşık yüzde 60'ı internete erişebiliyor

Statista'daki "Ocak 2021 itibarıyla küresel dünya nüfusu" verilerine göre, dünyada 4,66 milyar aktif internet kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam dünya nüfusunun yüzde 59,5'ine denk geliyor.

Kuzey Avrupa yüzde 96 ile internet erişimi en yüksek bölge olurken, nüfus sayısı olarak Asya bölgesi 2,5 milyar internet kullanıcısı ile başı çekiyor.

Ülke bazında ise oransal olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Danimarka ve İsveç internet erişimi en yüksek ülkeler olarak ön plana çıkıyor. Listede en son sırada Kuzey Kore yer alırken, internet kullanıcı sayısı olarak 854 milyon ile Çin zirvede, 560 milyon ile Hindistan ikinci sırada yer alıyor. Aynı zamanda iki ülke büyük oranda internet erişimi olmayan nüfusları ile de dikkati çekiyor.
Anadolu Ajansı
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