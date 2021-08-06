1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TMSF tasfiye edilen 'evim' şirketlerinin mağduriyetlerini giderecek

TMSF tarafından oluşturulan çağrı merkezleri ve şirketlerin internet siteleri üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecek
06 Ağustos 2021 11:19
+Aa- Yazdır
TMSF tasfiye edilen 'evim' şirketlerinin mağduriyetlerini giderecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), intibak planı yeterli görülmeyerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tasfiyesine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinde izleyeceği yol haritasını belirledi.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, TMSF, tasfiyesine karar verilen 21 tasarruf finansman şirketinde mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Fon kurulunun 28 Temmuz'da aldığı kararla oluşturulan tasfiye komisyonları, şirketlerin mal varlığı değerleri ile hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve giderlerin azaltılması için tasfiye eylem planları çerçevesinde harekete geçti. Bu kapsamda, şirketlerin hakim ortak ve yöneticilerinin mali hak ve varlıklarına ihtiyati haciz işlemi gerçekleştirilerek şirketlerin genel müdürlükleri ve şubelerinde güvenlik tedbirleri alındı. Kiralık durumda olan 426 şubenin tümü kapatıldı.

Tasfiye komisyonları, eylem planları çerçevesinde tasarruf finansman şirketlerinde şu işlemleri halihazırda yürütmeye devam ediyor:

"Bilgi-işlem denetimi ve yedekleme. Şirketlere ait varlıklar ve haklar ile borç ve yükümlülüklerinin, teminat eksikliklerinin ve diğer risklerin tespiti. Yetkisiz şahıslarda şirket mal varlığı bulunup bulunmadığının tespiti. Tasfiye bilançosuna esas kayıtların doğrulanması ve bağımsız denetim raporunun hazırlanması. Toplam 53 bin 533 adet tasarruf finansman sözleşmesinin incelenerek şirket kayıtlarıyla uyumunun tespiti. Şirket hak kayıplarının önlenmesine ilişkin her türlü idari ve hukuki geri kazanım faaliyetleri."

- Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecek

TMSF açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmaların süratle tamamlanmasının ardından, şirketlerin tasfiye bilançosu hazırlanarak, alacaklılar sıra cetveli düzenlenecek ve şirketin paraya çevrilebilen tüm menkul, gayrimenkul, hak ve alacakları tahsil edildikçe, sıra cetveline uygun şekilde hak sahiplerine bildirim yapılacaktır. Bu süreçte; şirketler aleyhine yürüyen tüm dava/takipler, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 50/A maddesinin yetkilendirmesiyle, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 106'ncı maddesi kapsamında, hak sahiplerinin menfaatlerinin korunmasını teminen 2 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla durmuş olup bu şirketler aleyhine yeni dava/takip de yapılamayacaktır.

Henüz teslimat almamış tasarruf birikimi ödemesi yapan müşterilerin, sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurularak, bu kişiler daha sonra yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağrılacaklardır. Teslimat alan finansman dönemindeki müşteriler ise, taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece ilgili şirketlerin web sayfalarında yer alan banka hesap numaralarına ödeyeceklerdir. Vadesi geldiği halde ödemesini yapmayanlar hakkında hukuki takip işlemleri başlatılacaktır."

TMSF tarafından oluşturulan çağrı merkezleri ve şirketlerin internet siteleri üzerinden gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecek.

Sıra No

Unvanı

Telefon

İnternet Sitesi

1

FİNANSEVİM

444 63 79

https://www.finansevim.com.tr

2

GERÇEKEVİM

444 63 79

https://gercekevim.com.tr

3

HEDEFEVİM

444 00 14

https://hedefevim.com

4

VARLIKEVİM

444 00 14

https://varlikevim.com.tr

5

İSTEK EVİM

444 00 14

https://istekevim.com

6

İKTİSATEVİM

444 00 14

https://www.iktisatevim.com.tr

7

DEĞER TASARRUF

444 00 14

https://degertasarruf.com.tr

8

VİZYONEVİM

444 00 14

https://www.vizyonevim.com.tr

9

BİRİKİMEVİM

444 0 850

https://www.birikimevim.com

10

DESTEKEVİM

444 0 850

https://www.destekevim.com

11

GELECEK TASARRUF

444 0 850

https://gelecektasarruf.com

12

BİRLİKBİRİKİM

444 0 850

https://www.birlikbirikim.com.tr

13

YAŞAMEVİM

444 99 23

https://www.yasamevim.com.tr

14

MOREVİM

444 99 23

https://www.morevim.com

15

ÖNCEEVİM

444 99 23

https://www.onceevim.com

16

DOĞRUEVİM

444 99 23

https://www.dogruevim.com.tr

17

TASARRUF ORGANİZASYON

444 44 04

https://tasarruforg.com

18

İKİZLEREVİM

444 44 04

https://www.ikizlerevim.com

19

FİNALEVİM

444 44 04

https://finalevim.com.tr

20

HH AYDIN YATIRIM

444 44 04

https://finalevim.com.tr

21

İHTİYAÇEVİM

444 44 04

https://www.ihtiyacevim.com.tr
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Genelkurmay Başkanlığı'na 102 yıl sonra ilk kez bir havacı getirilebilir
06 Ağustos 2021 11:28		 İKM'lerin oluşturduğu CEKUT'tan orman yangınlarıyla mücadeleye destek
06 Ağustos 2021 11:21
OGM, 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını bildirdi
06 Ağustos 2021 10:57		 Üniversite sorunlu üç akademik kadroyu iptal etti!
06 Ağustos 2021 10:02
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
06 Ağustos 2021 09:36		 Mücbir sebep ilan edildi, beyanname ve vergi ödeme ertelendi
06 Ağustos 2021 08:46
Jandarma Genel Komutanlığı Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğini yayımladı
06 Ağustos 2021 02:57		 Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu
06 Ağustos 2021 02:54
MEB'de, 2 bakan yardımcısının görevi devam ediyor mu?
06 Ağustos 2021 02:31		 Yangına gece görüşlü helikopterle müdahale ediliyor
05 Ağustos 2021 23:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlıkçı ile eşinin fotoğrafı herkesi etkiledi11:57 - PKK'dan kaçan terörist TSK'nın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu11:56 - Bodrum Belediye Başkanı: Lütfen artık yardım göndermeyin11:52 - TÜBİTAK'tan 4.000 TL'ye varan miktarda burs11:49 - Yargıtay sonuçları açıkladı, işte üye sayısı en çok artan parti11:48 - Karagöl Milli Parkı'nda piknikçiler mangal, gelin ve damat meşale yaktı
11:45 - 54 ildeki koronavirüs vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı11:43 - Yıllık ortalamanın yaklaşık 9 katı alan kül oldu11:41 - Öğrencinin son sınavı: Barınma11:38 - Helikopteri yönlendirmek isteyen vatandaş sırılsıklam oldu11:31 - Pandemi, tercih günlerini de etkiledi11:28 - Genelkurmay Başkanlığı'na 102 yıl sonra ilk kez bir havacı getirilebilir
11:22 - 22 yaşındaki dolandırıcı 'iş vaadiyle' 120'şer lira talep etmiş11:21 - İKM'lerin oluşturduğu CEKUT'tan orman yangınlarıyla mücadeleye destek11:19 - TMSF tasfiye edilen 'evim' şirketlerinin mağduriyetlerini giderecek11:15 - İlk web sitesi 30 yaşına girdi11:03 - Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:00 - Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
Manisa'daki kazada Valilik açıklama yaptı: 6 ölü, 37 yaralı
Yeni MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar kimdir?
Ziya Selçuk teşekkür mesajı yayımladı
Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
Ünlü plajda skandal yasak 'Tesettürlü almıyoruz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yağ 1
el lezzeti 2
gamsız hayat 1
martılar 4
dünyadan uzak 7
yunanistan yangını 1
merlin 1
dededen kalma yağlı boya resimler 1
bana bir masal anlat baba 2
Civa 2
SON İLANLAR
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 uzman personel alacak
Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK, araştırma görevlisi 4 personel alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam