İKM'lerin oluşturduğu CEKUT'tan orman yangınlarıyla mücadeleye destek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce (CTE) doğal afetlerde ortaya çıkabilecek mal ve can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla oluşturulan CEKUT, Ege ve Akdeniz'deki ormanlarda çıkan yangınlarla mücadelede görevlendirildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla 6 ekipten oluşan 109 personel yangınla mücadele ve bölge halkının yaralarının sarılmasında aktif rol alıyor.

CEKUP ekipleri, AFAD, Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda diğer yardım görevlerini de yürütüyor.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "CEKUT ekiplerimiz, orman yangınlarıyla mücadeleye omuz veriyor. Bütün kurumlarımızla birlikte, milletçe el ele bu badirenin de üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı.