Genelkurmay Başkanlığı'na 102 yıl sonra ilk kez bir havacı getirilebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki albay ve generallerin terfilerini ele aldı ve yeni komuta kademesini belirledi.

Beştepe'de Basına kapalı olarak yapılan YAŞ toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Orgeneral Ümit Dündar'ın yerine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever atandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi ise YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

TSK'da 102 yıllık gelenek değişebilir

İsmet İnönü ile birlikte 1920 yılında başlayan Genelkurmay Başkanlığı makamının, 102 yıl sonra ilk kez karacılardan havacılara geçme ihtimali doğdu.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler gelecek yıl emekli olacak. Yerine en kıdemli iki orgeneral Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever ya da Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz atanacak. Hava Orgeneral Küçükakyüz 4 yıl önce, Avsever ise bu yıl kuvvet komutanı oldu.

Kıdem esas alınırsa Türkiye'nin 31. Genelkurmay Başkanı ilk kez havacılara geçecek ve Küçükakyüz bu göreve gelecek. Karacı teamülünün sürmesi durumunda ise Avsever atanacak.

Sözcü'den Emin Özgönül'e değerlendirmede bulunan Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, "Dünyada konjonktür havacılığa kaydı. 2022'de Türkiye'de de havacı bir Genelkurmay Başkanı olması ihtimal dahilinde" dedi.

Musa Avsever kimdir?

Musa Avsever, 7 Kasım 1957'de Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu

Avsever; 2003'te Tuğgeneral, 2007'de Tümgeneral, 2012'de Korgeneral oldu.

Avsever, 2016'da 2. Kolordu Komutanı'yken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası toplanan ilk Yüksek Askeri Şura'da orgeneralliğe terfi ettirilip, 1. Ordu Komutanlığı'na atanmıştı.