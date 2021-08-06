1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Genelkurmay Başkanlığı'na 102 yıl sonra ilk kez bir havacı getirilebilir

İsmet İnönü ile birlikte 1920 yılında başlayan Genelkurmay Başkanlığı makamının, 102 yıl sonra ilk kez karacılardan havacılara geçme ihtimali doğdu.
06 Ağustos 2021 11:28
+Aa- Yazdır
Genelkurmay Başkanlığı'na 102 yıl sonra ilk kez bir havacı getirilebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki albay ve generallerin terfilerini ele aldı ve yeni komuta kademesini belirledi.

Beştepe'de Basına kapalı olarak yapılan YAŞ toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Orgeneral Ümit Dündar'ın yerine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever atandı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi ise YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

TSK'da 102 yıllık gelenek değişebilir

İsmet İnönü ile birlikte 1920 yılında başlayan Genelkurmay Başkanlığı makamının, 102 yıl sonra ilk kez karacılardan havacılara geçme ihtimali doğdu.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler gelecek yıl emekli olacak. Yerine en kıdemli iki orgeneral Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever ya da Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz atanacak. Hava Orgeneral Küçükakyüz 4 yıl önce, Avsever ise bu yıl kuvvet komutanı oldu.

Kıdem esas alınırsa Türkiye'nin 31. Genelkurmay Başkanı ilk kez havacılara geçecek ve Küçükakyüz bu göreve gelecek. Karacı teamülünün sürmesi durumunda ise Avsever atanacak.

Sözcü'den Emin Özgönül'e değerlendirmede bulunan Emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, "Dünyada konjonktür havacılığa kaydı. 2022'de Türkiye'de de havacı bir Genelkurmay Başkanı olması ihtimal dahilinde" dedi.

Musa Avsever kimdir?

Musa Avsever, 7 Kasım 1957'de Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu

Avsever; 2003'te Tuğgeneral, 2007'de Tümgeneral, 2012'de Korgeneral oldu.

Avsever, 2016'da 2. Kolordu Komutanı'yken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası toplanan ilk Yüksek Askeri Şura'da orgeneralliğe terfi ettirilip, 1. Ordu Komutanlığı'na atanmıştı.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İKM'lerin oluşturduğu CEKUT'tan orman yangınlarıyla mücadeleye destek
06 Ağustos 2021 11:21		 TMSF tasfiye edilen 'evim' şirketlerinin mağduriyetlerini giderecek
06 Ağustos 2021 11:19
OGM, 208 orman yangınından 196'sının kontrol altına alındığını bildirdi
06 Ağustos 2021 10:57		 Üniversite sorunlu üç akademik kadroyu iptal etti!
06 Ağustos 2021 10:02
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
06 Ağustos 2021 09:36		 Mücbir sebep ilan edildi, beyanname ve vergi ödeme ertelendi
06 Ağustos 2021 08:46
Jandarma Genel Komutanlığı Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğini yayımladı
06 Ağustos 2021 02:57		 Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu
06 Ağustos 2021 02:54
MEB'de, 2 bakan yardımcısının görevi devam ediyor mu?
06 Ağustos 2021 02:31		 Yangına gece görüşlü helikopterle müdahale ediliyor
05 Ağustos 2021 23:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Yaşlı kadını sırtında taşıyan sağlıkçı ile eşinin fotoğrafı herkesi etkiledi11:57 - PKK'dan kaçan terörist TSK'nın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu11:56 - Bodrum Belediye Başkanı: Lütfen artık yardım göndermeyin11:52 - TÜBİTAK'tan 4.000 TL'ye varan miktarda burs11:49 - Yargıtay sonuçları açıkladı, işte üye sayısı en çok artan parti11:48 - Karagöl Milli Parkı'nda piknikçiler mangal, gelin ve damat meşale yaktı
11:45 - 54 ildeki koronavirüs vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı11:43 - Yıllık ortalamanın yaklaşık 9 katı alan kül oldu11:41 - Öğrencinin son sınavı: Barınma11:38 - Helikopteri yönlendirmek isteyen vatandaş sırılsıklam oldu11:31 - Pandemi, tercih günlerini de etkiledi11:28 - Genelkurmay Başkanlığı'na 102 yıl sonra ilk kez bir havacı getirilebilir
11:22 - 22 yaşındaki dolandırıcı 'iş vaadiyle' 120'şer lira talep etmiş11:21 - İKM'lerin oluşturduğu CEKUT'tan orman yangınlarıyla mücadeleye destek11:19 - TMSF tasfiye edilen 'evim' şirketlerinin mağduriyetlerini giderecek11:15 - İlk web sitesi 30 yaşına girdi11:03 - Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:00 - Temmuz sonrası 3600 ek göstergede 3.056 TL'lik fark! İşte nedeni...
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Görevden affını isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hakkındaki değerlendirmeniz nasıldır?
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı değişti. Selçuk'un yerine Mahmut Özer atandı.
13 kurumu kapsayan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Milli Eğitim'de yeni değişiklikler: İkili eğitim gidiyor, not sistemi değişiyor
Görevden affını isteyen 2. bakan oldu
TSK'dan bir ilk! Astsubaylıktan tümgeneralliğe
Manisa'daki kazada Valilik açıklama yaptı: 6 ölü, 37 yaralı
Yeni MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar kimdir?
Ziya Selçuk teşekkür mesajı yayımladı
Tek maaşa düşen Kılınç, 26 gün sonra yeniden çift maaşa çıktı!
Ünlü plajda skandal yasak 'Tesettürlü almıyoruz'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seyrelti 1
mandalinalar 3
Kemerköy Termik Santrali 3
yağmur gel artık 3
Trabzon hurması 1
bamya 1
rus yangın ucaklarının ilginç mudahalesi 3
el lezzeti 2
kolay gözüküp zor olan şeyler 2
bak takılmana 1
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam