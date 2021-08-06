Pandemi, tercih günlerini de etkiledi

Milliyet'ten Mine ÖZDEMİR GÜNELİ'nin haberine göre: Adayların 24 tercih hakkı var. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda 150 ve üzeri puan alanlar, Tablo 3'teki ön lisans ile özel yetenek programlarını; Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nden (YDT) 180 ve üzeri puan alanlar ise Tablo 4'teki lisans programlarını tercih edebilecekler.

Görüşmeler online yapılıyor

Her yıl kampüslerde, adaylara üniversitenin akademik kadrosu,, programların içerikleri, başvuru koşulları, barınma, burs, yurt dışı eğitim, yabancı dil olanakları gibi konularda bilgilerin verildiği tercih günleri, pandemi nedeniyle bu yıl yüz yüze yapılamıyor. Bazı üniversiteler adaylarla sadece online görüşmeler gerçekleştirerek, merak edilen sorulara cevap veriyor. Bazı üniversiteler ise online görüşmelerin yanı sıra sosyal mesafe kurallarını koruyarak kampüslere sınırlı sayıda adayı kabul ediyor ve danışmanlardan bilgi almalarına izin veriyor.

YÖK, adayların üniversiteler hakkında bilgi edinebilmeleri için Sanal Fuar başlattı. Fuarda adaylar, 200'e yakın üniversitenin standını ziyaret ederek, tercih edecekleri üniversiteler ve programlarla ilgili detaylı bilgiye sahip olabiliyorlar. Adaylar ayrıca üniversite temsilcileriyle canlı olarak görüşme ve anlık mesajlaşma imkanı da bulabiliyorlar. Bugün saat 17.00'de sona erecek fuara https://sanalfuar.yok.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.