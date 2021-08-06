Helikopteri yönlendirmek isteyen vatandaş sırılsıklam oldu
Gülme krizine sokan müdahale: Yangın söndürme helikopterini yönlendirmek isteyen vatandaş sırılsıklam oldu
|06 Ağustos 2021 11:38
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Türkiye yanan ormanları söndürmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Bölge halkı ve gönüllüler de yangını söndürmek için ekiplere destek oluyor.
Yanan bölgeye su döken helikopteri yönlendirmek isteyen vatandaşların ıslandığı anlar kameraya anbean böyle yansıdı.
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